https://static.news.ru/photo/425b9edc-4d6c-11ea-adbe-fa163e074e61_660.jpg Владимир Чижов. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европарламент претерпел некоторое обновление после выборов, прошедших в мае 2019 года. Состав поменялся и в Еврокомиссии. Однако западные политики сохранят, скорее всего, традицию извлекать пользу из конфронтации с Россией, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Если говорить о Европарламенте, то, к сожалению, традиция извлечения политических очков из конфронтации с Россией сохраняется у большинства депутатов и у многих политических фракций, — цитирует чиновника РИА Новости.

Он отметил, что отношения между Россией и Евросоюзом в скором времени получат «новое начало». По его словам, обе стороны примут к сведению пережитый опыт.

В результате сделанных выводов отношения станут «мудрыми, зрелыми и взаимоуважительными». В настоящее время, говорит постпред, на отношения между РФ и ЕС негативно влияют антироссийские санкции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Чижов прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2». По его мнению, запуск газопровода является техническим вопросом.

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газопроводов общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.