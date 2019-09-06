https://static.news.ru/photo/7ccef9cc-d0a0-11e9-80f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: magateorg/facebook.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что на пост генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) претендуют четыре человека.

Бороться за эту должность будут четыре претендента. Все они — опытные профессионалы и хорошо нам знакомы, — цитирует ТАСС Ульянова.

Пост могут занять: бывший постпред Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ, в настоящее время исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ, его коллега из Аргентины Рафаэль Гросси, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний из Буркина-Фасо Лассина Зербо и председатель Управления по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.

Гендиректор будет выбран на совете управляющих агентства путём голосования и утверждён на генеральной конференции, намеченной на 16–20 сентября. Вступить в должность новый гендиректор должен не позднее 1 января 2020 года.

Как писал News.ru, бывшего директора МАГАТЭ Юкию Амано могли убить. Он выступал против позиции Израиля и США, которые оказывали сильное давление для открытия фальшивого дела против Ирана в контексте ядерной проблемы.