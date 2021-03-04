Бывшая американская узница Мария Бутина опять хочет в депутаты

Тридцатидвухлетняя Мария Бутина, отсидевшая несколько месяцев в американской тюрьме по обвинению в деятельности иностранного агента без аккредитации, сочетающая в себе таланты бизнесвумен и политической активистки, публично допустила своё выдвижение в Госдуму от родного Барнаула. Правда, как выясняется, она пока не определилась с тем, какаю партию собирается осчастливить своим политическим камбэком. Но у нас зачастую само намерение выдвигаться даже без чёткой «дорожной карты» осуществления своего амбициозного замысла обеспечивает бесплатный пиар и возвращение хотя бы в информационную повестку.

При активной поддержке родины и демаршей в её защиту такого видного деятеля, как Сергей Лавров, Бутина досрочно покинула американское узилище и с триумфом приземлилась в Москве. После этого было немало разговоров о возможности её вхождения в депутатский корпус. Мария тогда часто мелькала на телеэкране, быстро издала и с помпой презентовала свой «Тюремный дневник». И вообще стала на некоторое время «нашей Анджелой Дэвис», аргументом в споре с Западом о том, чья судебная система милосерднее и где права человека лучше защищены.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Однако Бутина не только не приблизилась к депутатскому мандату, но, в конце концов, даже не получила планировавшегося изначально места в аппарате комитета Госдумы по международным делам. И на то были, видимо, веские причины. Прежде всего, думается, путь на Запад ей теперь был закрыт. И «работать лицом» Мария смогла бы, пожалуй, только в странах третьего мира. А это значительно суживает масштаб возможных действий.

Кроме того, не является секретом то, что Бутина пошла на сделку с американским следствием, то есть признала свою вину и поделилась с ФБР кое-какой интересовавшей федеральных агентов информацией. Тем более что её в прошлом покровитель и работодатель, бывший исполняющий обязанности председателя верхней палаты нашего парламента Александр Торшин уверен, что Бутина рассказала всё, что только могла знать. Поэтому уже тогда много было вопросов по поводу полной информации о ходе того следствия и границах, в которых Бутиной удалось удержаться на допросах.

Наконец, до своего ареста и усиленного поиска работы в США, где Бутиной тогда очень хотелось остаться, Мария была замечена среди участников антироссийских и антипутинских пикетов. На фото во время таких акций она была запечатлена рядом с такой видной космополитической фигурой, как Евгения Альбац. Понятно, что раскаявшийся грешник иногда дороже десяти праведников. Но в результате, как утверждают, кандидатуру Бутиной так и не согласовали компетентные инстанции для работы в аппарате комитета Госдумы по международным делам. Значит, для такого решения были серьёзные основания.

Однако пропагандистский эффект, который тогда несла личность Марии, надо было как-то использовать. И невостребованность её персоны могла быть истолкована слишком превратно. И потому возник другой аппарат — уполномоченного по правам человека в РФ, где Бутина вошла в экспертный совет. А заодно ей присмотрели место и в Общественной палате РФ. Такая была компенсация за перенесённый тюремный стресс.

Не исключено, что на фоне раскручивания на Западе дела Алексея Навального и введения антироссийских персональных санкций за нарушения прав человека фигура Бутиной опять будет востребована нашей контрпропагандой. Но хватит ли такого камбэка для думского избрания — большой вопрос.

Кстати, тут объявила о своих думских планах и выпускница «Дома-2» Виктория Боня. Не настанет ли и у нас феминизация власти?