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Британский журналист рассказал о предупреждении Москвы в адрес Байдена

15:01, 20 февраля 2021 20

Журналист британского издания Express расценил заявление Москвы о готовящемся пакете санкция в отношении «Северного потока-2» как предупреждение президенту США Джо Байдену.

Владимир Путин сделал предупредительный выстрел в сторону Джо Байдена в связи с противоречиями вокруг строительства «Северного потока-2», — гласит заголовок статьи в британском издании.

Журналист также цитирует пресс-секретаря российского президента Пескова, который ранее заявил, что проект газопровода затрагивает энергетическую безопасности ЕС и не относится к США. Кроме того, Песков порекомендовал американским властям сосредоточиться на внутренних делах страны.

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