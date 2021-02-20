Британский журналист рассказал о предупреждении Москвы в адрес Байдена

Россия не встречает взаимности в попытках нормализовать отношения со странами Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И мы очень многое делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность, точнее...