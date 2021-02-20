Британский журналист рассказал о предупреждении Москвы в адрес Байдена

Журналист британского издания Express расценил заявление Москвы о готовящемся пакете санкция в отношении «Северного потока-2» как предупреждение президенту США Джо Байдену.
Владимир Путин сделал предупредительный выстрел в сторону Джо Байдена в связи с противоречиями вокруг строительства «Северного потока-2», — гласит заголовок статьи в британском издании.
Журналист также цитирует пресс-секретаря российского президента Пескова, который ранее заявил, что проект газопровода затрагивает энергетическую безопасности ЕС и не относится к США. Кроме того, Песков порекомендовал американским властям сосредоточиться на внутренних делах страны.