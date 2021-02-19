«Газпром»: СП-2 будет достроен, сроки зависят от многих факторов

https://static.news.ru/photo/9affbbe6-72db-11eb-965c-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa

Проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован, но сроки окончания строительства зависят от многих факторов. Об этом заявил заместитель председатель правления корпорации Фамил Садыгов во время встречи с инвесторами.

Не стоит заострять внимание конкретно на завершении сроков строительства и запуска проекта, для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно совершим. Сроки строительства зависят от многих факторов, включая погодные условия. Точных дат нет, — цитирует ТАСС Садыгова.

Он отметил, что российская компания предпринимает все усилия, чтобы проект был реализован.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что вопрос юридического статуса газопровода «Северный поток — 2» был исследован профильной службой Еврокомиссии и закрыт в Евросоюзе для всех, кто уважает закон. Он отметил, что Россия на 100% выполняет свои договорные обязательства в связи с этим проектом.

Как сообщал NEWS.ru, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что правительство Германии нацелено на создание условий для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».