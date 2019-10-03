Москва шокирована вбросами о присутствии российского спецназа на территории Норвегии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На мой взгляд, это уже какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но и вообще от профессиональных норм журналистики, — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, у авторов данной информации была цель не оставить сомнений у общественности во враждебных намерениях России в отношении Норвегии.
Кроме того, Захарова понадеялась на то, что норвежские власти будут выстраивать отношения с РФ исходя из долгосрочных интересов.
Ранее журналисты издания AldriMer, специализирующегося на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, рассказали об обнаружении российских отрядов специального назначения на территории Шпицбергена и островной части Норвегии.
После этого представители посольства РФ в Осло сделали заявление, что статья о действиях российского спецназа на территории Шпицбергена и материковых частей государства является фейком и грубой провокацией.
Как писал News.ru, появились доказательства присутствия российского спецназа на территории Шпицбергена в Норвегии. «Уликами» послужили личные записи силовиков в социальных сетях.
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