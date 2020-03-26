После президентского обращения к нации правительство внесло в Госдуму РФ пакет законопроектов, которые должны помочь в борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Свои меры также приняло руководство российских регионов. Причём в разных субъектах РФ они свои.

Правительство против коронавируса

25 марта президент России Владимир Путин выступил из своей резиденции в Ново-Огарево с обращением к нации. Он заявил, что из-за распространяющегося в стране коронавируса COVID-19 следующая неделя будет нерабочей, а также анонсировал ряд экономических мер поддержки населения.

Уже на следующий день, 26 марта, правительство РФ внесло в Государственную думу пакет поправок в законодательство по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как отмечается в документе, он «разработан с целью урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции». Эти поправки, если они будут приняты парламентом, наделят кабинет министров правом вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации как на всей территории страны, так и в отдельных регионах, и правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении этих режимов. Кроме того, правительство хочет получить возможность в условиях угрозы эпидемии право на полуторамесячное ограничение торговли отдельными медицинскими изделиями и установление особого порядка регистрации и обращения лекарств.

Законопроект также корректирует процедуру госзакупок в такой непростой ситуации, вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве, обязывает туроператоров прекращать продажу туров при информировании Ростуризмом об угрозе безопасности путешественников и т.д.

Две столицы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин ещё в среду предупредил, что в выходную неделю в Москве будет нечем заняться, и подтвердил на следующий день свои слова указом, согласно которому в столице с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все кафе, рестораны и бары. Правда, им оставили возможность продавать еду на вынос и через службу доставки. Кроме того, мэр закрыл все непродуктовые магазины, парки, а также запретил оказывать услуги, требующие личного присутствия клиента (под этот запрет попадает, например, работа салонов красоты). Закрывать церкви столичный градоначальник не решился, но посоветовал избегать посещения религиозных объектов. Кроме того, он попросил жителей других регионов России воздержаться от поездок в столицу в ближайшее время, так что делать в ней действительно особо нечего.

Введённые сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но – поверьте – они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших, - написал Собянин в своём блоге.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением также закрыл с 28 марта по 5 апреля весь общепит, сделав исключение только для столовых при предприятиях и оставив ресторанам возможность готовить еду для доставки. В северной столице также прекращают торговлю не входящими в список предметов первой необходимости товарами, работу парикмахерских, закрывают парки. Правда, в отличие от Собянина, Беглов не побоялся гнева божьего и запретил мирянам доступ на территорию религиозных объектов.

Прочь из Москвы

Глядя на меры, которые предприняли главы Москвы и Санкт-Петербурга, мэр Сочи Алексей Копайгородский смекнул, куда рванут заскучавшие и запертые на Родине москвичи, и обратился к ним через соцсети.

Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю, — написал он.

В качестве дополнительных мер безопасности Копайгородский решил до 7 апреля запретить экскурсии в Абхазию, а бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры и другие объекты были закрыты краевым руководством ещё раньше. Так что в Сочи, кроме морских, видов развлечений осталось немного.

Глава Крыма Сергей Аксёнов пока что никаких новых ограничений не вводил, но на полуострове действует его распоряжение от 17 марта о режиме повышенной готовности. Оно запрещает проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

Жизнь за МКАД

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В аппарате полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе состоялось заседание рабочей группы по координации действий, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Полпред Юрий Чайка сообщил, что реализация предложений Путина взята на особый контроль, и потребовал от ответственных за их исполнение руководителей максимальной информационной открытости в предоставлении сведений о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Люди должны понимать, что такое самоизоляция. Как им правильно себя вести. От этого сейчас во многом зависит дальнейшее развитие ситуации, а также купирование возможных панических настроений, — заявил Чайка.

В Новосибирской области губернатор Андрей Травников распорядился продлить каникулы до 12 апреля в школах и средних профессиональных образовательных организациях. Также он рекомендовал, но пока не обязал ограничить проведение всех мероприятий, собирающих большое количество людей.

В Свердловской области к вопросу подошли не менее серьёзно, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о введении на территории региона режима повышенной готовности и запретил работу ресторанов и кафе (на вынос и для доставки готовить можно), магазинов (продуктовые и аптеки будут работать), организаций бытового обслуживания населения, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

Губернатор Омской области Александр Бурков напомнил своим землякам, что объявленные президентом выходные предназначены не для развлечений, а для того, чтобы оставаться дома и сократить до минимума контакты. Он также сообщил о мерах помощи пожилым людям.

Как любой регион, мы находимся сегодня в определённой зоне риска. Поэтому ключевая наша задача – чтобы и дети, и старики находились у себя дома. Важный барьер, который мы можем поставить, – наша личная ответственность и дисциплина, — заявил он.

Россия сейчас застряла где-то между режимами самоизоляции и карантином. Вероятно, объявленная Путиным выходная неделя станет определяющей, и при плохом развитии ситуации ограничительные меры могут быть усилены вплоть до запрета междугороднего сообщения. Впрочем, сам глава государства настроен оптимистично и верит в то, что на победу над коронавирусом нам понадобится меньше двух-трех месяцев.