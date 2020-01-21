Основная часть так называемого силового блока министров сохранит свои посты в новом правительстве. Между тем «социальный блок» кабмина претерпит существенные изменения.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин.
21 января стало известно, что и.о. вице-премьера Виталий Мутко, вероятно, не войдёт в состав нового правительства. Так же, как исполняющие обязанности министров просвещения и культуры Ольга Васильева и Валерий Мединский соответственно, писал NEWS.ru.
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