https://static.news.ru/photo/490e2cac-3c61-11ea-af72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основная часть так называемого силового блока министров сохранит свои посты в новом правительстве. Между тем «социальный блок» кабмина претерпит существенные изменения.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

21 января стало известно, что и.о. вице-премьера Виталий Мутко, вероятно, не войдёт в состав нового правительства. Так же, как исполняющие обязанности министров просвещения и культуры Ольга Васильева и Валерий Мединский соответственно, писал NEWS.ru.