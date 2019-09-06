Типография в Севастополе перепечатала более 220 тысяч избирательных бюллетеней из-за технического сбоя за день до выборов в заксобрание. Из-за ошибки бюллетени не принимались комплексами обработки, заявил глава избиркома региона Сергей Даниленко.
Вчера комиссии должны были проводить тренировки и тестирование на КОИБах (комплексы обработки избирательных бюллетеней. — News.ru) с реальными бюллетенями. На всех участках, где установлены КОИБы, бюллетени не были приняты, — сказал Даниленко на пресс-конференции.
По его словам, всего было перепечатано 222 тысячи бюллетеней.
111 тысяч бюллетеней по городскому округу и 111 тысяч — всего по шести округам, — подчеркнул он.
Как ранее писал News.ru, день тишины перед выборами в России прошёл без серьёзных нарушений. Об этом сообщил в воскресенье, 8 сентября, зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.