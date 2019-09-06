Фото: vybor2019.sevastopol.su

Телеведущая Ольга Скабеева с иронией отреагировала на заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключёнными между Россией и Украиной. Соответствующий пост она разместила в своём Telegram-канале.

Скабеева отметила, что у бывшего украинского лидера неоправданно высокая самооценка. Порошенко нам сообщает, что благодарен себе за обмен! «Нельзя быть таким упоротым идиотом», — сказал как-то про Порошенко один уважаемый...