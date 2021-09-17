Более 1,7 млн избирателей проголосовали онлайн в Москве

Более 1,7 млн жителей Москвы проголосовали на выборах в Государственную думу дистанционно. Данные предоставил оперативный штаб по наблюдению за голосованием к утру 19 сентября. Об этом сообщил ТАСС.

Глава общественного штаба наблюдателей Алексей Венедиктов рассказал, что 12,5% избирателей изменили выбор и переголосовали, это около 214 тысяч человек. По словам Венедиктова, жалоб на электронное голосование почти не было .

В реестре зарегистрированы более 2 млн человек.

Голосование продлится до 19 сентября, в онлайн-форме оно проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Всего используют сервис дистанционного голосования в столице 2 014 765 человек.

Ранее сообщалось, что общая явка на дистанционном электронном голосовании в семи регионах составила порядка 73–80%. Об этом на брифинге в ЦИК заявил член Центризбиркома России Павел Андреев.

Политолог Дмитрий Гусев назвал электронный способ волеизъявления граждан наиболее перспективным. Он считает, что в ближайшие годы голосование в России полностью перейдёт на онлайн-формат. Гусев напомнил, что в российских государственных структурах большое количество услуг предоставляется гражданам в электронном виде.