Блинкен призвал оказывать на РФ давление для соблюдения ею обязательств

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости добиваться от Москвы соблюдения ею международных обязательств. При этом дипломат не объяснил, о чём именно говорит в Twitter.
Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за её действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства, — написал глава Госдепа.
We need to work together to call out Russiaâs behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations.
Репост его сообщения сделал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он пояснил, что Москва должна выполнять обязательства по Минским соглашениям и помочь в прекращении конфликта в Донбассе.
Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма, — написал Прайс.
Ранее стало известно, что министры иностранных дел G7 на совещании в Лондоне обсуждали Россию и КНР втрое дольше, чем Мьянму или Афганистан. Об этом рассказал журналистам представитель Госдепа США. Он добавил, что концепцию Белого дома в отношении России изложил госсекретарь Энтони Блинкен. Дипломат указал, что Кремль следует «привлекать к ответственности».