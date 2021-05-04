16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Блинкен призвал оказывать на РФ давление для соблюдения ею обязательств

03:38, 05 мая 2021
Энтони Блинкен Энтони Блинкен Фото: Melina Mara/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости добиваться от Москвы соблюдения ею международных обязательств. При этом дипломат не объяснил, о чём именно говорит в Twitter.

Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за её действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства, — написал глава Госдепа.

Репост его сообщения сделал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он пояснил, что Москва должна выполнять обязательства по Минским соглашениям и помочь в прекращении конфликта в Донбассе.

Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма, — написал Прайс.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел G7 на совещании в Лондоне обсуждали Россию и КНР втрое дольше, чем Мьянму или Афганистан. Об этом рассказал журналистам представитель Госдепа США. Он добавил, что концепцию Белого дома в отношении России изложил госсекретарь Энтони Блинкен. Дипломат указал, что Кремль следует «привлекать к ответственности».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео