Блинкен призвал оказывать на РФ давление для соблюдения ею обязательств

https://static.news.ru/photo/883a3cb8-ad3a-11eb-af78-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Melina Mara/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости добиваться от Москвы соблюдения ею международных обязательств. При этом дипломат не объяснил, о чём именно говорит в Twitter.

Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за её действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные обязательства, — написал глава Госдепа.

We need to work together to call out Russiaâs behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2021

Репост его сообщения сделал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он пояснил, что Москва должна выполнять обязательства по Минским соглашениям и помочь в прекращении конфликта в Донбассе.

Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма, — написал Прайс.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел G7 на совещании в Лондоне обсуждали Россию и КНР втрое дольше, чем Мьянму или Афганистан. Об этом рассказал журналистам представитель Госдепа США. Он добавил, что концепцию Белого дома в отношении России изложил госсекретарь Энтони Блинкен. Дипломат указал, что Кремль следует «привлекать к ответственности».