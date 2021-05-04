Министры G7 на обсуждение России потратили полтора часа

https://static.news.ru/photo/7f2312f4-ad34-11eb-8415-96000091f725_660.jpg Фото: Felix Zahn/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press

Министры иностранных дел G7 на совещании в Лондоне обсуждали Россию и КНР втрое дольше, чем Мьянму или Афганистан. Об этом рассказал журналистам представитель Госдепа США, сообщает РИА Новости.

Мы начали в 8:45 и провели дискуссию по Китаю на полтора часа, потом сессии поменьше — по 30 минут на Мьянму, Ливию и Сирию, 1 час 30 минут на Россию, в том числе затрагивая Украину и Белоруссию, 30 минут на Афганистан, — подчеркнул представитель Госдепа.

Он добавил, что концепцию Белого дома в отношении России изложил госсекретарь Энтони Блинкен. Дипломат указал, что Кремль следует «привлекать к ответственности», при этом добиваться более стабильных и предсказуемых отношений.

Ранее стало известно, что президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что американские власти хотят иметь более предсказуемые и стабильные отношения с российской стороной.