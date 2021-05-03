Байден хочет обсудить с Путиным стабилизацию отношений

https://static.news.ru/photo/eda1fb24-ac34-11eb-8fb8-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: White House/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом в Лондоне, передаёт ТАСС.

Он напомнил, что Байден ещё до вступления на пост главы государства говорил, что США готовы ответить на агрессивные или безрассудные действия РФ. Однако американские власти хотят иметь более предсказуемые и стабильные отношения с российской стороной, они не стремятся к эскалации напряжённости.

Если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую, — подчеркнул Блинкен.

Глава Белого дома Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день президент США подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы. Также из Штатов будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность проведения российско-американского саммита.