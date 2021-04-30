Салливан и Патрушев обсудили возможность проведения саммита РФ — США

https://static.news.ru/photo/c5a05fba-a9c0-11eb-9f10-96000091f725_660.jpg Николай Патрушев Фото: scrf.gov.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 30 апреля провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность проведения российско-американского саммита, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что переговоры были проведены по инициативе США.

Патрушев и Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США, — рассказали в пресс-службе Совбеза.

Глава Белого дома Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину 13 апреля. В ходе переговоров он предложил провести совместную встречу на территории третьей страны. В Кремле в настоящее время рассматривают это предложение. Через день президент США подписал указ о новых санкциях в отношении Москвы. Также из Штатов будут высланы 10 сотрудников российской дипмиссии.

30 апреля состоялись телефонные переговоры между австрийским канцлером Себастьяном Курцем и российским президентом Владимиром Путиным. В процессе беседы европейский политик предложил лидеру РФ встретиться с американским коллегой Джо Байденом на территории Вены.