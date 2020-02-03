На прошлой неделе формальное закрепление получил уже довольно давно наметившийся тренд на разворот европейских политиков от потакания украинским капризам к конструктивному сотрудничеству с Россией. По итогам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) делегация РФ полностью восстановила свои полномочия в Ассамблее, а заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой был избран на пост вице-спикера организации. Формальным поводом для возвращения российской делегации стало выполнение Москвой ряда рекомендаций, однако эксперты, опрошенные NEWS.ru, отмечают также и определённую усталость Европы от санкций и постоянной истерии ряда стран-участниц ПАСЕ по поводу России.

28 января делегаты большинством голосов сначала избрали своим вице-спикером заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого (за проголосовали 132 человека, против — 117). А уже на следующий день ПАСЕ допустила РФ к полноценному участию в своей деятельности. Решение поддержали 96 депутатов, лишь 44 выступили против.

Солидаризировались с призывавшими не делать этого украинцами все члены грузинской, литовской, латвийской, польской делегаций, шведы, двое голландцев и по одному представителю от Молдавии, Словакии, Турции, Великобритании и Испании. При этом Киев не смог добиться даже единогласного голосования в своих рядах: на стороне России выступила член ассамблеи от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина.

Пётр Толстой Сергей Булкин/NEWS.ru

Формальным поводом для возвращения нашей делегации полномочий стало то, что Москва выполнила ряд рекомендаций за шесть месяцев после возвращение в ПАСЕ. В частности, в плюс пошёл возврат арестованных после провокации в Керченском проливе моряков, помощь в организации обмена пленными между Украиной и народными республиками Донбасса и достижение «определённого прогресса» в реализации Минских соглашений. Отдельно в резолюции было отмечено, что Россия выплатила все необходимые взносы перед Советом Европы.

Российская делегация от сессии к сессии возвращает свои позиции в ПАСЕ и успешно проходит процесс «реинтеграции» на страсбургской площадке. Мы последовательно разъясняем свою точку зрения, нас слушают и слышат! Это, на мой взгляд, основное условие диалога, — заявил по этому поводу председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Конечно, такое развитие событий было крайне болезненно воспринято нашими соседями, которые не поскупились на громкие слова. Так, депутат от порошенковской «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко выступил с обличительной речью, в которой обвинил европейцев в ослепляющей алчности.

Европейские ценности были проданы за 70 миллионов, которые Российская Федерация заплатила Ассамблее. Не так и много. 25 миллионов — за права человека, 25 миллионов — за верховенство права, 20 миллионов — за демократию, — заявил он в ПАСЕ.

Слова Гончаренко полны боли и сожаления о прошлых временах, когда ко всем выходкам членов украинской делегации относились с сочувственным вниманием, а к их мнению прислушивались. Однако финансовый вопрос, вероятно, на самом деле сыграл свою роль. Так, профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков считает, что как только Россия перестала выплачивать свой взнос в Совет Европы в ответ на лишение российской делегации права голоса, в ПАСЕ возник явный финансовый кризис.

По сути, все это во многом выглядит как сделка: мы оплатили взносы за все годы, даже когда наша делегация не принимала участия в заседаниях ПАСЕ, а теперь мы получаем подтверждение полномочий и вице-спикера Петра Толстого, так как финансовый вклад России в ПАСЕ является весьма значительным, и прагматичные европейцы не желают терять деньги. Сергей Володенков профессор факультета политологии МГУ профессор факультета политологии МГУ

Вторым фактором, сыгравшим в пользу России эксперт называл определённую усталость от санкций и постоянной истерии ряда стран-участниц ПАСЕ по поводу России и нашей делегации. И именно сочетание этих двух факторов привело к положительному для нашей внешней политики итогу, уверен он. В любом случае, по мнению эксперта, в публичном пространстве это может быть воспринято как победа России на внешнеполитическом направлении в аспекте не только признания прав делегации и избрания Толстого вице-спикером, но и появления новой (хотя и в определенном смысле старой) международной площадки для информационного влияния и продвижения своей позиции в Европе.

Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачёва, восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ следует рассматривать как возможность возобновления диалога.

Нашим парламентариям сейчас необходимо пользоваться любой возможностью донести свою точку зрения и понять чужую, — отметил он.

Но расслабляться, очевидно рано, и время для головокружения от успехов ещё не пришло. Например, уже 30 января в ПАСЕ при низком кворуме была принят резолюция, в которой к России выдвигается ряд значимых претензий и требований. Так, от нашей страны требуют сотрудничать со следствием по катастрофе малайзийского самолёта MH17, не допускать нарушения прав ЛГБТ, «обратить вспять незаконную аннексию Крыма» и соблюдать Минские соглашения. В поддержку этой резолюции выступили 49 депутатов, 17 проголосовали против, трое воздержались. Конечно, российская делегация выразила несогласие с текстом этого документа.

Хотя число делегатов, поддержавший Петра Толстого и российскую делегацию не сопоставимо с числом тех, кто голосовал за эту очевидно провокационную резолюцию, оппоненты РФ в Европе не смирятся с поражением и, вероятно, предпримут новые усилия по обратному развороту ситуации.

Над текстом также работал Сергей Изотов.