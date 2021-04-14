Бесхитростно: Пушков заявил о предложении Блинкеном фиктивного диалога РФ

https://static.news.ru/photo/e1b5a828-8bfc-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Американской администрации нужен диалог с Россией, чтобы высказывать Москве возражения против её же действий. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в приоритете у США стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Для их построения необходимы открытые линии коммуникации, позволяющие Штатам ясно говорить о собственных "взглядах, политике, возражениях против действий РФ".

По мнению Пушкова, такое признание госсекретаря выглядит абсолютно бесхитростным.

Хоть бы для виду сказал: хотим, мол, нащупать точки потенциального сотрудничества, но нет. А про возражения со стороны США мы и без диалога знаем. Однако если в Вашингтоне видят вместо диалога американский монолог, то толку не будет. Такой фиктивный диалог нам предлагает НАТО: они будут нам что-то втолковывать с «позиции силы», а мы должны соглашаться, - написал сенатор в своём Telegram-канале.

Пушков напомнил, что по результатам таких взаимоотношений с НАТО Россия отозвала своего посла из Брюсселя, поскольку "фиктивный диалог в виде ультиматумов" Москве не нужен. Поэтому Блинкену сенатор рекомендовал изучить опыт Столтенберга перед встречей Путина и Байдена, если она состоится.

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Осуждались российско-американские отношения и некоторые важнейшие международные вопросы. В ходе беседы президент США предложил российскому коллеге встретиться на высшем уровне и обсудить комплекс вопросов, стоящих перед двумя странами. Об этом писал NEWS.ru.