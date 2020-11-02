Берлину предрекли лидерство на Западе в случае внутренних проблем в США

https://static.news.ru/photo/866cf948-1d11-11eb-9c3b-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Если Соединённые Штаты Америки после выборов президента по разным причинам «погрязнут» во внутренних проблемах, то лидером Запада может стать Германия, считает бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох.

В конечном итоге, если Германия сохранится в том виде, в каком она есть сегодня, как достаточно серьёзная экономическая держава с достаточно устойчивыми социальными отношениями и положением в мире, то любое ослабление других стран, которые находятся впереди неё по списку, приведёт к тому, что она станет во главе этого списка, — цитирует его портал «Новые известия».

Он добавил, что проголосовал бы за действующего лидера США Дональда Трампа, имей Кох на это право. Экс-чиновник объясняет симпатии к кандидату тем, что «испытал социализм на своей шкуре». Политик отметил, что у него к президенту США всё равно есть вопросы, например «иррациональная нелюбовь к Германии и Евросоюзу».

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Соперники ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Трамп обвиняет Байдена в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях действующего американского лидера. Эксперты считают, что предварительные итоги выборов будут известны не 4 ноября, а на следующей неделе.

Показатели явки на президентских выборах в США могут стать рекордными за последние 100 лет. К вечеру 1 ноября досрочно свой голос отдали 99,3 млн американцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что он не собирается объявлять себя победителем 3 ноября вечером, не дожидаясь официальных итогов выборов главы государства. Сообщения СМИ об этом плане Трамп назвал «ложными». Вместе с тем он вновь заявил, что на самом деле результаты выборов должны быть объявлены 3 ноября, а не позже.