Белоруссия между интеграцией и переворотом

Белоруссия несколько неожиданно вновь захватила информационную повестку. В одном блоке оказались и новый срочный визит в Минск Михаила Мишустина, и объявление о разоблачении подготовки государственного переворота, и таинственное заявление Александра Лукашенко о том, что он принял беспрецедентное решение за все 25 лет своего пребывания у власти. Оно будет озвучено, как только белорусский лидер его «формализует». Но, скорее всего, огласит решение в форме президентского указа.

Давненько новости, связанные с Белоруссией, не были столь концентрированными и одновременно интригующими. Итогом второго за последнее время визита российского премьера объявлено снятие всех противоречий и препятствий для реализации «дорожной карты» интеграции. Притом, что буквально вчера нам заявляли, что никакой «дорожной карты» на последнем российско-белорусском саммите принято не было. Иными словами, полное неверие в то, что Лукашенко пойдёт всё-таки на реализацию договорённостей, резко сменилось оптимистичным настроем.

Что так потрясло «Батьку», что он в некотором смысле решился пойти ва-банк? Неужто полученная в том числе и с помощью ФСБ информация о попытке госпереворота, который, дескать, должен был осуществиться 9 Мая во время парада Победы в Минске? Такой сценарий в чём-то должен был напоминать, видимо, убийство египетского президента Анвара Садата, расстрелянного как раз во время парада в Каире.

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В Москве уже задержаны и отравлены в Минск двое подозреваемых заговорщиков — Юрий Зянкович, имеющий помимо белорусского и американское гражданство, а также политолог Александр Федута. По данным ФСБ, после визита в Польшу они обсуждали в Москве детали путча с представителями белорусской армии.

Конечно, можно сразу возразить, что российская столица не представляется самым удобным местом для таких контактов и что все вопросы можно было согласовать в любом западноевропейском городе. Понятно, что вся белорусская, а заодно и российская внесистемная оппозиция зайдутся в едином хоре, высмеивающем «жалкие потуги диктатора», пугающегося собственной тени, зацепиться за власть ценой любых провокаций.

К тому же сам Лукашенко заявлял, что может сложить свои полномочия только при условии полной гарантии безопасности для его семьи. А тут якобы готовили прямое покушение не только на его жизнь, но и на его близких. А значит, с оппозицией, тем более поддержанной из-за океана, и говорить уже не о чем. И безопасность его семье в реальности может обеспечить только Россия, которая, дескать, уже принимает в этом направлении активные меры.

Очевидно, что в ближайшие дни этот информационный «скелет» обрастёт немалым числом подробностей. Главная интрига, конечно, заключается в таинственном, но уже заранее анонсированном Александром Григорьевичем решении, которое-де не позволит ничего изменить даже в случае его ухода, а то и смерти. А блиц-визит Мишустина наводит на мысль, что речь может пойти о значительном интеграционном сближении с Россией.

Впрочем, немного подождём.