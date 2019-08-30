Александр Беглов Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Исполняющий обязанности губернатора Петребурга Александр Беглов прокомментировал на заявление своего конкурента от КПРФ, кинорежиссёра Владимира Бортко о прекращении участия в предвыборной гонке. Чиновник высказался об этом в ходе дебатов.

Некоторых стрессоустойчивость подвела, и это жаль. Мы потеряли бойца, — цитирует Беглова 78.ru.

Как писал News.ru, ранее Владимир Бортко сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Петербурга. Он обещал 31 августа отнести в избирком соответствующее заявление.

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