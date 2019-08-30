https://static.news.ru/photo/2ba972c0-cb46-11e9-a851-fa163e074e61_660.jpgАлександр БегловФото: Сергей Булкин/News.ru
Исполняющий обязанности губернатора Петребурга Александр Беглов прокомментировал на заявление своего конкурента от КПРФ, кинорежиссёра Владимира Бортко о прекращении участия в предвыборной гонке. Чиновник высказался об этом в ходе дебатов.
Некоторых стрессоустойчивость подвела, и это жаль. Мы потеряли бойца, — цитирует Беглова 78.ru.
Как писал News.ru, ранее Владимир Бортко сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Петербурга. Он обещал 31 августа отнести в избирком соответствующее заявление.