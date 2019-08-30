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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение Кремля направить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение в Москву на мероприятия по случаю 75-летния победы в Великой Отечественной войне.

Это важный сигнал, который, я надеюсь, будет верно прочитан в Киеве, — цитирует сенатора РИА Новости. Ранее News.ru писал, что своё участие в памятных мероприятиях подтвердили главы более полутора десятка...