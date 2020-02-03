https://static.news.ru/photo/61ba166e-4682-11ea-8aec-fa163e074e61_660.jpg Михаил Барщевский Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский считает нецелесообразным упоминание бога в тексте Основного закона страны. Об этом он заявил NEWS.ru, комментируя призыв патриарха Московского и Всея Руси Кирилла молиться за то, чтобы в конституцию было внесено такое упоминание.

Это не тот вопрос, который должен упоминаться в Конституции, так как это всё-таки правовой документ. Кроме того, Россия — светское государство, и право свободы вероисповедания в Конституции закреплено и этого достаточно, - подчеркнул полпред правительства в КС РФ в беседе с NEWS.ru.

Барщевский также обратил внимание, что не совсем понятно, «какого бога имеет в виду патриарх».

Бога-Отца, Бога Сына, святой дух или всю Святую троицу? Вообще, покровителем России, насколько я знаю, считается Богоматерь, и главная российская икона - это Икона Казанской Богоматери? - добавил он.

Кроме того, по словам адвоката, это понятие кардинально различается у буддистов, мусульман или православных, а значит упоминание бога будет «способствовать не объединению российского народа, а его разделению».

Ранее с идеей добавить в преамбулу конституции упоминание о создателе выступил патриарх Московский и вся Руси Кирилл. При этом глава РПЦ пояснил, что речь идёт не только о православных, но и о других россиянах, представляющих иные религиозные конфессии.Патриарх Кирилл также напомнил, что в российском гимне есть строчки «богом хранимая родная страна» и задался вопросом, почему тогда упоминание бога не может быть в конституции.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рабочая группа рассматривает все предложения по поправкам в конституцию, в том числе упоминание бога.