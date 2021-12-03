Байден заявил о непризнании «красных линий» по Украине

Президент США Джо Байден заявил, что в контексте ситуации на Украине не приемлет ничьих «красных линий». По его словам, из-за Украины у него будет долгий разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Я не приму ничьих красных линий, — отметил Байден.

Хозяин Белого дома общался с журналистами перед тем, как отправиться из Вашингтона в резиденцию в Кэмп-Дэвиде. Вопрос о «красных линиях», о которых прежде говорил российский лидер Владимир Путин, возник, когда Байдена спросили, как предотвратить «вторжение России на Украину».

Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным, — отметил президент США.

Ранее стало известно, что Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия зовёт!», говоря об ударных ракетных комплексах, подчеркнул, что Москва ответит тем, «кто нам так угрожает». При этом российский лидер выразил надежду, что ситуация не дойдёт до появления «красных линий», которыми он назвал создание угроз для безопасности страны, исходящих со стороны Киева.