Путин ответил на сообщения о российских войсках на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин рассказал, что о возможном вводе российских войск на территорию Украины говорили ещё в начале года, когда проводились учения «Запад-2021». Он подчеркнул, что, несмотря на распространяющиеся заявления, этого не произошло. Об этом он сообщил на инвестиционном форуме «Россия зовет!», который транслирует телеканал «Россия 24».

Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили ещё в начале года. <...> Но, как видите, это не случилось, — сказал президент.

По словам российского лидера, на настоящий момент важно наладить отношения между странами для формирования устойчивого развития и учёта их интересов в области безопасности.

Дело не в том, чтобы вводить там войска — не вводить, воевать — не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и учёта интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать, — объяснил Путин.

Глава государства назвал «красными линиями» создание угроз для безопасности страны, исходящих со стороны Киева. Он также отметил, что Россия уже сейчас может ответить на возможное появление на Украине угрожающих Москве ударных комплексов.

Мы тогда должны будем создать что-то подобное в отношении тех, кто нам этим угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас. Мы сейчас испытали гиперзвуковую ракету морского базирования со скоростью 9 Махов, с начала года она будет у нас на вооружении. Подлётное время до тех, кто отдаёт такие приказы, тоже будет пять минут. Создание таких угроз для нас и есть красная линия, — сказал президент.

Ранее на этом форуме Путин рассказал, как он видит «идеальный мир», в котором хотел бы жить. По его словам, в нём человечество не наносило бы вред окружающей среде.