Байден пригласил Путина на антикитайский саммит

Предложение Джо Байдена Владимиру Путину встретиться где-нибудь в третьей стране возрождает ещё традиции советско-американских саммитов, проходивших и в Вене, и в Женеве, и на Мальте. К тому же повторяется и прежний привычный сценарий подводки к таким переговорам: обе стороны показали свою силу и решимость, друг друга «сдержали», набрали очки для внутреннего потребления, а теперь можно и спокойно поговорить, не рискуя быть обвинёнными в слабости и капитулянтстве.

Владимир Путин Алексей Никольский/РИА Новости

Тем более жестов доброй воли, несмотря на жёсткую взаимную риторику (вспомним слова Сергея Лаврова о «тупой» американской политике), уже было с обеих сторон предостаточно. Тут и пролонгация действия договоров о сокращении стратегических вооружений и о сотрудничестве в космосе, и приглашение Байдена коллеге Путину принять участие в конференции на высшем уровне по климату. Но личный саммит имеет иное, масштабное значение. Джо Байдену важно показать союзникам, что он готов высказать Владимиру Путину всё, что коллективный Запад думает о российской политике, и поставить согласованные условия возможной нормализации отношений.

Для российского президента саммит — конец разговоров об изоляции России и возможность обсудить давно напрашивающуюся большую сделку с разумным разменом фигур на большой, по Бжезинскому, шахматной доске. Но о чём бы в Вене или Хельсинки ни говорили президенты, там же незримо будет присутствовать Китай.

Любые формы союза России и Китая, а тем более двусторонние договорённости в сфере безопасности, крайне нежелательны для Соединённых Штатов, морально готовящихся к решающей в будущем схватке с Драконом за глобальное лидерство на планете. Косвенные их столкновения уже вовсю идут в Африке, Юго-Восточной Азии. И Россия при таких раскладах выглядит непредсказуемым джокером.

В Кремле также без сомнения отдают себе отчёт в том, что китайский сосед очень непрост. Что лидеры Поднебесной известны своей прагматичностью, а потому не выказывают желания пока ссориться с американским Орлом ради поддержки российских интересов. И продолжают соблюдать многие наложенные на нас Штатами ограничения. Для них не тот случай, чтобы признать Крым российским. Но и как-то осложнять отношения с великой державой, с которой столь протяжённая общая граница, для Кремля было бы сверхнеразумно.

Джо Байден REUTERS

Видимо, помимо всего прочего, американцы в своих лучших традициях будут предлагать «Украину за Китай». То есть свои гарантии отказа от поддержки Киева в обмен на дрейф Москвы от Пекина к Вашингтону и Брюсселю. Не исключено, что янки поставят на кон и всё постсоветское пространство, куда, однако, всё активнее как раз внедряется Китай.

В принципе, для такой представляющейся сейчас откровенно фантастической сделки нет главной основы — взаимного доверия. В Москве часто вспоминают о незакреплённых договорами западных посулах, которые оказывались простым блефом. От нераспространения НАТО на Восток до просьбы не поставлять Ирану комплексы С-300.

Но вопрос о размене всё равно может быть поставлен. Большая игра продолжается, ставки в ней растут. А Москва могла бы сыграть в Лукашенко и многовекторно намекать по очереди двум супердержавам о возможности своего большего сближения с одной из них.