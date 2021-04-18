Эксперт Limes: Байден может потребовать от Путина геополитических уступок

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Президент США Джо Байден не хочет развязывать войну с Россией и использует тактику давления и устрашения, чтобы добиться геополитических уступок Москвы. Такое мнение высказал ведущий аналитик геополитического журнала Limes итальянец Дарио Фаббри.

Байден не хочет войны, он хочет продемонстрировать, насколько Америка может представлять опасность, чтобы на этой основе достигать своих геополитических целей. На встрече с Путиным, если она состоится, он может пообещать меньшее давление и определённый нейтралитет по Украине, но потребовать в обмен снизить присутствие РФ в ряде регионов, включая Средиземноморский и Ближневосточный, а также отдалиться от Китая, — сообщил ТАСС Фаббри.

Аналитик отметил, что США находятся в позиции нападающего по отношению к России. РФ, по его мнению, легче представить в качестве врага, чем Китай, например. В России говорят о своих достижениях на международном уровне, не скрывают действий на Ближнем Востоке, это и делает страну уязвимее для нападок.

Администрация Байдена уверена, что предыдущая испортила отношения с основными европейскими странами, что привело к их отдалению от США, и теперь Вашингтон пытается с ними сблизиться, используя как повод общего врага, — резюмировал Фаббри.

Как писал NEWS.ru, Байден своим звонком Путину сыграл в традиционные для американских администраций политические шахматы, сделав ход E2-E4. При этом глава РФ не остался в долгу, дав понять, что Москва готова к уловкам со стороны Вашингтона, и верно разыграл часто применяемую при ходе E2-E4 так называемую сицилианскую защиту, пишет норвежский публицист Пол Стейган. Речь идёт о заявлении главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Руслана Хомчака, заявившего внезапно 9 апреля о неприемлемости силового решения конфликта на востоке страны. Как отмечает Стейган, это явно последствия приказа из Вашингтона о смягчении военной риторики. Сами американцы при этом отменили решение отправить эсминцы в Чёрное море.