Австрия признала правоту предупреждений Путина в Мюнхенской речи 2007 года

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту российского президента Владимира Путина в Мюнхенской речи, произнесённой 15 лет назад. Путин 10 февраля 2007 года выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где раскритиковал американскую внешнюю политику, расширение НАТО и размещение оружия США в Восточной Европе, пишет РИА Новости.

Кнайсль заявила , что российский президент был совершенно прав, говоря, что будет ещё хуже.

В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнётся, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях, — сказала дипломат.

С этого момента ситуация в мире, как и предупреждал российский президент, действительно ещё больше обострилась, признала Кнайсль. И все сегодняшние дипломатические переписки и встречи — это результат отсутствия активности за прошедшие 15 лет — и прежде всего со стороны Запада.

Экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства отметила, что смотрела выступление Путина несколько дней назад и пришла к выводу, что оно «многое разъясняет».

Я бы сказала, что на самом деле обо всём, о чём говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор всё стало ещё хуже и сложнее, — отметила собеседница агентства.

В своей речи 15 лет назад российский президент тогда уже обратил внимание на кризисное состояние системы международно-правовых отношений. Он отметил, что уже никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за «каменной стеной». Причиной этому является использование силы в обход Устава ООН, которую подменяют НАТО или Евросоюзом.

Путин в своей речи выразил опасения и предостережения по поводу вмешательства в дела независимых государств третьих лиц.

Чуть ли не вся система права одного государства, Соединённых Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну кому это понравится? — говорил 15 лет назад российский президент.

Особую тревогу у Путина на тот момент вызывало гипертрофированное применение военной силы в международных делах, что не только не решает проблем при вмешательстве в чужие внутренние дела, но усугубляют их, выводят на новый уровень., что делает государства нестабильными и зависимыми в политическом и экономическом плане.

Заметное место в выступлении Путина занял вопрос отношений России и НАТО. В частности, президент высказал мнение о том, что процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе.

Тогда, 15 лет назад, Путин подчёркивал, что приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам никоим образом не связано «с преодолением глобальных угроз» и в первую очередь — терроризма.