Американисты рассказали, зачем США снова начали изучать НЛО

Соединённые Штаты решили снова начать изучать НЛО, потому что неопознанные объекты вмешивались в деятельность вооружённых сил США, заявил старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, слова которого приводит «ПолитЭксперт». Его коллега, научный руководитель отделения исторической политологии, директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, предположил, что таким образом американцы хотят изучить необъяснимые явления.

Время от времени на поверхности земли и в воздухе фиксируются некоторые явления, которые называют неопознанными летающими объектами. Природа их когда-то известна, когда-то — нет. Вот в США и собирают информацию, — пояснил Рогулев.

Однако Васильев выдвинул другую версию. По его мнению, неопознанные объекты так или иначе взаимодействовали с ВС США. Эксперт считает, что это не исключает вероятности того, что американцы действительно боятся вторжения инопланетян. Он напомнил о том, что 2 октября американская субмарина Connecticut столкнулась с неопознанным подводным объектом. Как утверждает Васильев, в данной ситуации так и не удалось до конца разобраться.

Объекты вмешивались в деятельность ВС США. Можно даже подумать, что где-то имело место столкновение с таким объектом, — предположил американист.

Ранее сообщалось, что американская атомная ударная субмарина класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. В ВМС отметили, что корабль находился в «безопасном и стабильном» состоянии, ядерная силовая установка не пострадала.