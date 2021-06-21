Американцев предупредили, что борьба с Китаем страшее холодной войны с СССР

Холодная война с Советским Союзом окажется для США не такой страшной, как настоящее соперничество с Китаем. Об этом заявил экс-глава Пентагона и бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс в ходе онлайн-встречи, организованной институтом Рональда Рейгана.

Причём Гейтс считает ситуацию с КНР настолько сложной, что даже не назвал её холодной войной, поскольку это слишком простой термин. Такой термин создаёт впечатление, что «это будет точно так же, как состязание с Советским Союзом», сказал американец.

По его мнению, во многих отношениях «война» с Китаем «будет гораздо более трудным соперничеством, чем то, которое было с Советским Союзом». Экономическое состояние СССР он оценивает как слабое, поэтому «Штатам было легко победить», а вот Китай — это совсем другая история.

Китай представляет для нас совсем иной вызов, поскольку это держава, которая действует на многих уровнях. Она обладает экономической мощью, которая соперничает с нашей. У нас нет альтернативы [китайской] программе «Один пояс — один путь», — сказал он.

Гейтс выразил опасение, что экономическое положение Китая может вывести его на лидирующие позиции в мире. Также он обратил внимание на развитие науки и технологий, которое осваивает Пекин в последние годы.

Рассуждения китайских экспертов о желании президента США Джо Байдена разобщить Москву и Пекин во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным можно расценивать как своеобразное предупреждение. Об этом ранее заявил доктор экономических наук, руководитель научного направления Центра азиатско-тихоокеанских исследований Василий Михеев.