Алиев: добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно

https://static.news.ru/photo/30036f50-14f7-11eb-a61f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе в одностороннем порядке невозможно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, при нападении страна должна не только защитить себя, но и перейти в контрнаступление.

Могу вам сказать, что после того как они во второй раз нарушили прекращение огня, мы освободили город Зангилан и многие сёла. Таким образом, чем больше времени проходит на поле боя, тем больше территорий мы освобождаем, — отметил он.

Алиев призвал правительство Армении «серьёзно подумать о своём поведении», и если оно стремится к прекращению огня, то не нужно нарушать его. Кроме того, армянские власти должны оставить попытки вернуть уже освобождённые от оккупации территории и принять обязательство по освобождению оккупированных территорий Азербайджана, передаёт Nikkei.

Как писал NEWS.ru, 23 октября пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщила, что боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются с разной степенью интенсивности.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.