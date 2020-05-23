Аксёнов объяснил отказ Украины от участия во встрече Совбеза ООН по Крыму

https://static.news.ru/photo/5bbf8b3a-9cf5-11ea-956b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие во встрече Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму объясняется просто — правда глаза колет. Такое мнение высказал глава российского региона Сергей Аксёнов.

Тем не менее, подчеркнул он, крымчане, которые выступали в онлайн-режиме, рассказали о реальной ситуации на полуострове.

Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы. Кто хотел услышать правду, тот её услышал, — написал Аксёнов в социальных сетях.

Он назвал это успехом в миссии по развенчиванию мифов антикрымской пропаганды.

Заседание Совбеза ООН, как писал NEWS.ru, состоялось 21 мая по инициативе России и прошло по так называемой формуле Арриа, которая предполагает участие не только представителей стран, но и неправительственных организаций.

Дискуссия стала продолжением встречи, состоявшейся 6 марта. Однако в первый раз организаторы, которыми выступили западные страны, отказались предоставить слово жителям полуострова. На этот раз те высказаться смогли, но другая сторона, по сути, отказалась их слушать.