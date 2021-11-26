Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой

Вопрос о внесении озера Байкал в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, может быть снят с повестки до начала заседания комитета организации в Казани в 2022 году. Об этом рассказала вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко в ходе своего визита в Монголию. Её слова приводит РИА Новости.

Виктория Абрамченко напомнила , что на последнем заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО поднимался вопрос об изменении нормативно-правовых актов, об угрозе застройки прибрежной зоны озера Байкал и ряд других. В результате Байкал оказался претендентом на включение в список «Природное наследие под угрозой». Данный вопрос будет рассматриваться на очередном заседании ЮНЕСКО, которое пройдёт в следующем году в Казани.

РФ всё сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять, — заявила Абрамченко, отвечая на вопрос о подготовке к данному заседанию.

Ранее сообщалось, что власти Иркутской области и госкорпорация ВЭБ.РФ решили превратить промышленный моногород Байкальск в первый в России экогород. Сейчас в населённом пункте живут 12,5 тысячи человек и их число продолжает сокращаться.

Байкал является самым глубоким озером на планете, имеет тектоническое происхождение, представляет собой крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро на континенте.