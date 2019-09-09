https://static.news.ru/photo/3a0abe6c-d304-11e9-bc43-fa163e074e61_660.jpg Тияна Бошкович Фото: JAKUB PIASECKI/CYFRASPORT/Global Look Press

Женская сборная Сербии стала чемпионом Европы по волейболу, одолев команду Турции со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:13). Игра прошла Анкаре.

Таким образом, сербские волейболистки смогли защитить титул чемпионок Европы и в третий раз в истории выиграли этот трофей.



Бронзу соревнований взяла сборная Италии, которая сломила сопротивление команды Польши со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 26:24). Самым ценным игроком турнира признали диагональную сербской команды Тияну Бошкович.

Женская сборная России добралась до 1/4 финала Евро, где в четырёх сетах проиграла команде Италии.

Впервые в истории соревнований в чемпионате Европы приняли участие 24 сборные. Матчи турнира состоялись в Братиславе (Словакия), Анкаре, Будапеште (Венгрия) и Лодзи (Польша).