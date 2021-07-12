Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады

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Женская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии в четвертьфинале Олимпийских игр-2020 в Токио.

Встреча завершилась со счётом 9:8. Таким образом, россиянки вышли в полуфинал, где сыграют с командой США, которая разгромили Канаду (16:5).

В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Венгрии.

1 августа российские ватерполистки победили японок, что позволило им выйти в плей-офф Олимпиады.

Во вторник, 3 августа, российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев, выступающий в весовой категории до 97 кг, завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив в финале армянина Артура Алексаняна.

Сейчас в активе российской команды 52 медали: 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.