Заседание Совета по спорту запланировали на осень в Екатеринбурге

Заседание Совета при президенте России по физической культуре и спорту планируется провести осенью, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.
Если все пойдет по плану, мы планируем провести Совет осенью. Пока это запланировано на конец сентября — начало октября в Екатеринбурге. Но мы будем смотреть на ситуацию с коронавирусом, — сказал Левитин на итоговом заседании коллегии Министерства спорта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ближайшее заседание Совета по спорту состоится весной 2020 года, писал NEWS.ru.
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