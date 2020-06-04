Заседание Совета по спорту запланировали на осень в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчётно-выборной конференции СБР, которая назначена на 11 июля. Об этом стало известно NEWS.ru.

Конференция будет признана не состоявшейся, если на ней не будет представлена половина из 50 региональных членов. Как сообщал NEWS.ru, правление СБР в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции в...