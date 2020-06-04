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Заседание Совета по спорту запланировали на осень в Екатеринбурге

10:43, 05 июня 2020
Игорь Левитин Игорь Левитин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заседание Совета при президенте России по физической культуре и спорту планируется провести осенью, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

Если все пойдет по плану, мы планируем провести Совет осенью. Пока это запланировано на конец сентября — начало октября в Екатеринбурге. Но мы будем смотреть на ситуацию с коронавирусом, — сказал Левитин на итоговом заседании коллегии Министерства спорта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ближайшее заседание Совета по спорту состоится весной 2020 года, писал NEWS.ru. 

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