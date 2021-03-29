Зачем биатлонистка Подчуфарова вернулась в «шапито»

В среду, 31 марта в Ханты-Мансийске стартует чемпионат России по биатлону, заключительный старт предолимпийского сезона, который в отличие от соревнований на Кубок мира будет проведён со зрителями. Для многих спортсменов это будет последний шанс засветиться перед тренерами сборной и попасть в состав национальной команды на централизованную подготовку накануне Олимпиады. Молодёжь и ближайший резерв смогут впервые в сезоне сравнить себя с лидерами сборной. NEWS.ru рассказывает, почему важны эти соревнования.

Обещанного два года ждут

С 2016 года легендарная биатлонная арена в Ханты-Мансийске не принимает старты на Кубок мира, да и последний из этапов закончился конфузом. Масс-старты в рамках финала Кубка мира были отменены из-за того, что осветительная мачта рухнула прямо на стрельбище от сильнейшего ветра. Чемпионат России должен был пройти здесь ещё в прошлом году, но тогда из-за разгорающейся пандемии коронавируса его сначала перенесли на ноябрь, а затем и вовсе на год.

Зато если прошлой весной представить зрителей на спортивном мероприятии было невозможно, то сейчас столица Югры намерена заполнить трибуны на четверть и сделать вход бесплатным. Таким образом за гонками смогут наблюдать до 2500 болельщиков. По словам организаторов, всем желающим должно хватить места. Принять участие в стартах должны будут все сильнейшие российские биатлонисты, так как по итогам Кубка мира никому не удалось пробиться в топ-15, а потому нет морального права пропускать важнейший из российских стартов сезона. Предолимпийский чемпионат России как раз интересен повышенной мотивацией многих участников, высокой конкуренцией между основой и резервом и шансом молодёжи заявить о себе.

Программа и фавориты

Лариса Куклина Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

С 31 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт основная часть чемпионата России, куда входят спринты, гонки преследования, масс-старты и эстафеты. Медали в других видах, в том числе неолимпийских и весьма экзотических вроде мегамасс-старта, суперпреследования, патрульной гонки и даже биатлонного марафона с восемью огневыми рубежами разыгрываются по ходу сезона. В индивидуальных гонках чемпионами ещё в декабре стали Лариса Куклина и Кирилл Стрельцов в рамках «Ижевской винтовки». Однако только финальный этап чемпионата России собирает всех сильнейших и поэтому его результаты наиболее ценны.

Обычно успешнее на этих стартах выступают те, кто сохранил больше сил до конца сезона. Хозяева соревнований хоть и впервые за долгое время не делегировали на чемпионат мира ни одного представителя, всё равно будут в числе фаворитов, так как располагают большим выбором спортсменов, лучше всех знают трассу и умеют готовить лыжи под местный снег. Тюмень также традиционно собирает всех сильнейших, а её главный тренер Максим Кугаевский уже анонсировал участие Александра Логинова, Евгения Гараничева и Татьяны Акимовой. Однако среди фаворитов будут те, кто ярче всего заявил о себе на последних стартах в Кубке мира. У мужчин это Эдуард Латыпов, самый быстрый на сегодня российский биатлонист и действующий чемпион страны в спринте Матвей Елисеев, а у женщин скоростная Светлана Миронова и стабильная в стрельбе и выносливая Ульяна Кайшева, которая уже побеждала в Ханты-Мансийске три года назад, когда здесь проходил чемпионат страны в прошлый раз.

Борьба за место в составе

Споры о том, кто сильнее: худшие в основном составе или лучшие в резерве российские болельщики могут вести до бесконечности. Особенно остро он стоит в женской команде на фоне провала основного состава в борьбе за максимальную квоту с белорусками и многочисленными победами и наградами резервисток на Кубке IBU. Лучшие их представительницы Анастасия Егорова, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко и Екатерина Носкова в ходе сезона либо не имели шансов выступить на Кубке мира, либо это были разовые акции, чтобы формально выполнить критерии отбора. Сейчас, особенно на фоне сокращения квоты внутренняя конкуренция обостряется и у резервисток будет шанс больно уколоть спортсменок основы и пошатнуть позиции тех, кто не смог завершить сезон даже в десятке.

В мужской команде всё не так радужно. Коронавирус подкосил ближайший резерв в лице Кирилла Стрельцова и Никиты Поршнева, Василий Томшин не оправдал возложенных на него ожиданий, а потому ветераны вроде Гараничева, Антона Бабикова и Семёна Сучилова выглядят сильнее большинства молодых надежд. Где-то окончательно затерялся самый титулованный юниор в истории Игорь Малиновский, которому с нынешними результатами впору переквалифицироваться в вертолётчики (он учился в Омске именно на эту профессию).

Юные таланты и загадочные возвращения

Анастасия Гореева Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Особняком в списке участников стоят спортсмены, которые в этом сезоне ещё выступали на юниорском уровне или которые были в сборной раньше, но по разным причинам утратили свои позиции. Среди первых сильнейшие юниорки Анастасия Гореева и Шевченко. У них есть все шансы поехать уже на ближайшую Олимпиаду, а на предстоящем чемпионате бороться за медали в каждой из гонок. 21-летний Даниил Серохвостов по скорости уже сейчас не уступает многим спортсменам первой сборной, однако ужасающая стрельба не позволила ему завоевать ни одной медали на юниорском первенстве мира. Чемпионат России — шанс заявить о себе и попасть в первую сборную, где под руководством Юрия Каминского и, хочется верить, опытного стрелкового тренера, который усилит команду, алтайский самородок может вырасти в большого спортсмена.

Среди тех, кто мечтает вернуться в обойму сборной — 29-летний чемпион мира Максим Цветков. В марте 2018 он одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира, через год выпал из состава сборной и с тех пор так и не может вернуться на прежний уровень. В этом сезоне он переболел коронавирусом, но во второй половине сезона провёл несколько неплохих гонок. Дарье Виролайнен, вернувшейся в прошлом года после декрета, не хватило всего одного балла на «Ижевской винтовке», чтобы попасть в состав команды на Кубок IBU и получить шанс пробиться на чемпионат Европы.

Наконец, самым интригующим станет возвращение Ольги Подчуфаровой, не выступавшей на официальных стартах с 2017 года. С тех пор Ольга успела покритиковать систему российского спорта, жизнь в стране и сравнила российский биатлон с цирком шапито в надежде стать гражданкой Словении и выступать за эту страну. Надеждам этим сбыться было не суждено, но от планов вернуться в биатлон Ольга не отказалась. Она уже приехала в Ханты-Мансийск, где готовится выйти на старт в составе команды Москвы, за которую выступала до ухода из спорта.

Другой звёздный камбек, видимо, пока переносится. Маргарита Васильева отбыла два года дисквалификации за пропуск допинг-тестов и планировала выступить на чемпионате России, но не задолго до стартов заболела пневмонией.