«Я такого не допущу»: Ирина Винер оценила скандалы в фигурном катании

https://static.news.ru/photo/50ad1af6-9924-11eb-9279-96000091f725_660.jpg Ирина Винер Фото: vk.com/viner_irina

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не допустит в своём виде спорта таких скандалов, как фигурном катании.

Я не знаю, почему там так много скандалов, я не вдаюсь в эти подробности. Может, там какую-то роль играют деньги — все-таки они собирают огромные дворцы спорта, большое количество зрителей. С другой стороны — может, появились конкурентоспособные тренеры, которые действительно готовят спортсменов и обладают всеми нужными качествами. Я таких скандалов я у себя не допущу. Потому что я делаю все сама с божьей помощью. Лучше делать все самой, чем кому-то поручать, — передаёт слова Винер РИА Новости.

Также советский и российский тренер по художественной гимнастике рассказала, что следит за успехами наших фигуристов.

Я очень счастлива, что девочки на чемпионате мира заняли три первых места. Видите, переход Алёны Косторной от одного тренера к другому ничего хорошего не дал. Это очень поучительно, был скандал. А потом маленькая Анна Щербакова выиграла, — сказала Винер.

Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла чемпионат мира в Стокгольме. Алёна Косторная, которая в межсезонье ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, а затем вернулась, не смогла отобраться на мировое первенство.

Ранее NEWS.ru писал, что чемпионка Европы в одиночном катании Алёна Косторная поделилась впечатлениями от работы с Этери Тутберидзе, в группу к которой фигуристка вернулась 4 марта.