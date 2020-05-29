В свои семь лет Плющенко-младший, в народе известный как Гном Гномыч, снимается в модных журналах, участвует в показах и зарабатывает миллионы. Однако, несмотря на тесную связь с миром шоу-бизнеса и неплохие успехи на этом поприще, мальчик мечтает преуспеть в фигурном катании. Александр уже проводит по семь часов на тренировках в академии отца, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выступает на шоу и ставит перед собой непростые цели — принять участие в пяти Олимпиадах. NEWS.ru пытается понять, что сильнее — любовь мальчика к фигурному катанию или желание родителей сделать из сына звезду мирового спорта.

Изначально Евгений Плющенко не хотел отдавать сына в фигурное катание — он видел Александра в футболе или хоккее. Когда именно мнение известного фигуриста изменилось, неизвестно. Но уже в возрасте трёх лет случилось первое появление Гном Гномыча на льду. Это произошло на ледовом представлении Плющенко-старшего «Щелкунчик». Александр принял участие более чем в 20 шоу. Ещё раз: в три года.

В 2017 году знаменитый фигурист сразу после официального объявления о завершении спортивной карьеры открыл собственную академию «Ангелы Плющенко» и стал открыто заявлять, что собирается воспитать чемпиона из четырёхлетнего сына. Тогда у мальчика начались первые занятия. В интервью изданию «Спорт день за днём» Плющенко-старший рассказывал, что он лично взялся за тренировки сына и что они проводят на катке по два часа каждый день. Жена фигуриста Яна Рудковская, в свою очередь, поддерживала стремление мужа и предлагала взяться за сына «пожёстче».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В 2018 году состоялось более осмысленное появление Плющенко-младшего на публике. Он вместе с отцом открывал домашний чемпионат Европы по фигурному катанию. Александр хоть и показал набор простых элементов, но всё же большую часть времени провёл на руках Евгения. Однако это не помешало ему через несколько месяцев выиграть свои первые спортивные соревнования.

На Кубке Евгения Плющенко разгорелись нешуточные страсти: в упорной борьбе с отрывом в один балл Гном Гномыч опередил своих конкурентов, которые, кстати, превосходили его по возрасту.

Злые хейтеры, естественно, нашли в этой победе след отца. Мать спортсмена отреагировала на обвинения молниеносно, сказав, что Плющенко не имел отношения к судейству. Кстати, на следующих соревнованиях этого же турнира Гном Гномыч занял лишь второе место.

Мама, прости меня, что я занял второе место. Я обязательно выиграю для тебя золото на следующих соревнованиях, — рассказала о реакции сына на поражение в своём Instagram Яна Рудковская.

Говоря о методах воспитания, нельзя пройти мимо скандала, который вспыхнул вокруг семьи в том же году.

В интервью телеканалу «Дождь» Яна Рудковская призналась, что иногда ей приходится прибегать к определённым мерам: она наказывает пятилетнего мальчика, закрывая его в в тёмной комнате, и иногда пускает в ход ремень, но только тоненький, женский. Такое откровение, конечно, возмутило общественность. Яне даже пришлось объясняться. Оказывается, об этих мерах она просто время от времени напоминает сыну, чтобы он понимал, что за грубость в отношении старших и непослушание может последовать наказание. В обиход же эти меры идут не так часто или даже вообще не идут.

Но всё же Яна больше строгая мать. В свободное от тренировок время с мальчиком особо не нянчатся.

Конечно, мне хочется порой пожалеть Сашеньку, но я этого не делаю. Если только когда он спит, могу подойти погладить. Если будешь его жалеть и показывать слабость, он никогда не станет чемпионом, — передаёт слова продюсера «Собеседник.ru».

Если на начальном этапе своей карьеры юный фигурист проводил по два часа на катке, то теперь он тренируется с отцом по семь часов. Гном Гномыч уже разучил многие прыжки и вращения. Своими пока что небольшими успехами он делится в Instagram.

Такой плотный график с раннего детства может принести как положительные плоды в виде медалей и достижений, так и отрицательные — в какой-то момент может произойти перенасыщение. В недавнем интервью на YouTube-канале Ксении Собчак спортивный журналист Мария Командная спросила у мамы будущего чемпиона, как она отреагирует, если её сын в возрасте 17 лет объявит о том, что хочет бросить фигурное катание.

Мой сын такого мне не скажет. Это исключено. Потому что он заряжен так... У него есть папа, который его заряжает, мама, которая его заряжает. Он уже далеко не маленький. У него есть цель — повторить рекорд его папы. Я уверена, что это будет сложно, но так как есть командные соревнования — может быть, у него получится. Это его мечта. Смотря в какой семье ты живешь. Моего сына — зная моего мужа, зная меня — может остановить только здоровье. Если у него действительно будут проблемы, — эмоционально отреагировала Рудковская.

Плющенко-младший действительно не раз признавался, что его цель — выиграть несколько Игр. Правда, в одном из интервью он отметил, что его отец этого желает больше.

Цели и мечты — это хорошо, но как бы не получилось в будущем так, что сильные амбиции родителей негативно отразятся на настрое мальчика.