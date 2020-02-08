Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о состоянии четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой.
Саша Солдатова в ближайшее время начнёт тренироваться и тоже составит конкуренцию лидерам. У неё всё хорошо, она подлечилась, — цитирует Винер-Усманову ТАСС.
Ранее личный тренер Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что информация о том, что спортсменка пыталась покончить с собой, — ложная. В НИИ Склифосовского заявили, что спортсменка поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии, писал NEWS.ru.