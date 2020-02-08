https://static.news.ru/photo/49eb829c-4a93-11ea-85a5-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: Schreyer/www.imago-images.de/Global Look Press

Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о состоянии четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой.

Саша Солдатова в ближайшее время начнёт тренироваться и тоже составит конкуренцию лидерам. У неё всё хорошо, она подлечилась, — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Ранее личный тренер Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что информация о том, что спортсменка пыталась покончить с собой, — ложная. В НИИ Склифосовского заявили, что спортсменка поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии, писал NEWS.ru.