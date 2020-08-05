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Велогонщик Груневеген высказался о столкновении с Якобсеном во время гонки

14:35, 06 августа 2020
Дилан Груневеген Дилан Груневеген Фото: Lapresse/ Massimo Paolone/Global Look Press

Голландский велогонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген, из-за которого серьезные травмы получил его соотечественник из команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен на 1-м этапе «Тура Польши», не смог найти слов чтобы описать произошедший инцидент.

На данный момент здоровье Фабио — это самое главное. Я думаю о нём постоянно, — написал гонщик в своём Twitter.

По его словам, он не может описать то, что произошло накануне, и ненавидит себя за это.

Ранее менеджер велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефер заявил, что подаст в суд на гонщика команды Jumbo-Visma голландца Дилана Груневегена, который спровоцировал падение на 1-м этапе «Тура Польши», и призвал отправитьего за решётку, назвав поступок голландца «покушением на убийство».

Во время финишного спринта первого этапа «Тура Польши» случился завал. 27-летний Груневеген притёр к барьерам своего 23-летнего соотечественника Якобсена, который вылетел за ограждение, получил серьезные травмы, а позже в больнице впал в кому. У него была диагностирована серьёзная черепно-мозговая травма, сломано нёбо, поэтому была затруднена интубация, однако трубки и кислород постоянно подключены. Ему была проведенаоперация на лице, писал NEWS.ru. Всего в завале пострадало около 12 гонщиков. В больницу отправлены гонщик команды Cofidis Дамьен Тузе, Марк Сорро (Groupama — FDJ), у которого серьёзная травма плеча и разрывы связок, Эдуардо Прадес (Movistar), получивший удар в область лопатки и рану на спине.

Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал Груневегена и снял с гонки, а его дело будет рассматриваться комиссией UCI. Победа на этапе была присуждена Якобсену.

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