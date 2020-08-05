Велогонщик Груневеген высказался о столкновении с Якобсеном во время гонки

https://static.news.ru/photo/0ac0512c-d7da-11ea-a681-fa163e074e61_660.jpg Дилан Груневеген Фото: Lapresse/ Massimo Paolone/Global Look Press

Голландский велогонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген, из-за которого серьезные травмы получил его соотечественник из команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен на 1-м этапе «Тура Польши», не смог найти слов чтобы описать произошедший инцидент.

На данный момент здоровье Фабио — это самое главное. Я думаю о нём постоянно, — написал гонщик в своём Twitter.

По его словам, он не может описать то, что произошло накануне, и ненавидит себя за это.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 6, 2020

Ранее менеджер велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефер заявил, что подаст в суд на гонщика команды Jumbo-Visma голландца Дилана Груневегена, который спровоцировал падение на 1-м этапе «Тура Польши», и призвал отправитьего за решётку, назвав поступок голландца «покушением на убийство».

Во время финишного спринта первого этапа «Тура Польши» случился завал. 27-летний Груневеген притёр к барьерам своего 23-летнего соотечественника Якобсена, который вылетел за ограждение, получил серьезные травмы, а позже в больнице впал в кому. У него была диагностирована серьёзная черепно-мозговая травма, сломано нёбо, поэтому была затруднена интубация, однако трубки и кислород постоянно подключены. Ему была проведенаоперация на лице, писал NEWS.ru. Всего в завале пострадало около 12 гонщиков. В больницу отправлены гонщик команды Cofidis Дамьен Тузе, Марк Сорро (Groupama — FDJ), у которого серьёзная травма плеча и разрывы связок, Эдуардо Прадес (Movistar), получивший удар в область лопатки и рану на спине.

Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал Груневегена и снял с гонки, а его дело будет рассматриваться комиссией UCI. Победа на этапе была присуждена Якобсену.