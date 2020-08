Велогонщик Груневеген высказался о столкновении с Якобсеном во время гонки

По его словам, он не может описать то, что произошло накануне, и ненавидит себя за это.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.

Ранее менеджер велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефер заявил, что подаст в суд на гонщика команды Jumbo-Visma голландца Дилана Груневегена, который спровоцировал падение на 1-м этапе «Тура Польши», и призвал отправитьего за решётку, назвав поступок голландца «покушением на убийство».