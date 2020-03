Таким образом, гонщики финишируют 14 марта на вершине горы Ла Кольмиан (La Colmiane), а не 15 марта в Ницце, как планировалось.

Official Communication: After consultation with the relevant authorities, The Union Cycliste Internationale and the Ville de Nice, the organisers of Paris-Nice have decided that 7th stage, finishing at Valdebore la Colmiane, will be the last of the race.