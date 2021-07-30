В Риге устроили парад в честь баскетболистов, выигравших у россиян в Токио

Завоевание первой золотой и пока единственной медали на летних Олимпийских играх в Токио отметили в Латвии. Там устроили парад в честь сборной по баскетболу 3×3, в финале турнира обыгравшей россиян, сообщает «Газета.Ru».

Латышские триумфаторы соревнований по виду спорта, который дебютировал на Играх, проехали в специальном пикапе-кабриолете, а вдоль шоссе их приветствовали болельщики.

Золотые медали спортсмены Латвии получили после того, как в финале турнира победили российскую команду со счётом 21:18.

Ранее стало известно, что спортивный журналист Борис Ходоровский объяснил успех российской сборной в Токио хорошей подготовкой и появлением нового поколения спортсменов. Он заметил, что на авансцену выходит поколение, которое начало заниматься в конце 1990-х — начале 2000-х, когда в страну вернулись тренеры, уехавшие на заработки за рубеж.