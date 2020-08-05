В Pirelli назвали вероятную причину аварии Квята

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Авария пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в Маготтсе на Гран-При Великобритании была скорее всего вызвана медленным проколом правого заднего колеса. Об этом сообщил глава Pirelli Motorsport Марио Изола.

Руководитель шинного производства также сообщил, что отправил остатки покрышки в свою лабораторию в Милане для дальнейшего анализа. Изола также подчеркнул, ситуация Квята отличается проблем с колёсами, которые возникли у британца Льюиса Хэмильтона, финского гонщика Вальттери Боттаса и испанца Карлоса Сайнса-младшего.

Скорее всего, случился небольшой прокол. Но мы хотим изучить шину, которую отправили в Милан, чтобы понять, что именно произошло. Вероятно, это не связано с шиной, небольшой прокол — наиболее вероятный вывод. Но мы хотим быть уверены на 100%, — приводит слова главы Pirelli Motorsport портал The Race.

При этом Изола призвал не считать его заявление окончательной версией и пообещал, что причина точно будет установлена.

Я уверен, что мы сможем найти причину. Но я не уверен на 100%, что причина была в шине, вот что важно объяснить. Есть вероятность, что мог сломаться и обод колёсного диска. Шина из-за этого тоже теряет воздух и выглядит это как прокол, но это не отказ шины, — пояснил глава производства.

Сам Квят также считает, что причиной его вылета с трассы «Сильверстоун» во время гонки «Формулы-1» в рамках Гран-при Великобритании стал прокол колеса.

Россиянин стартовал 18-м, однако к 12-му кругу сумел выйти на 12-е место, оставив позади партнёра по команде Пьера Гасли. Тем не менее уже на следующем круге Квят вылетел на входе в скоростной поворот и врезался в ограждение. Машина была довольно сильно повреждена, однако пилот не получил травм и смог самостоятельно выбраться из болида.

Победителем Гран-при Великобритании стал шестикратный чемпион мира британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.