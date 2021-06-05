Украинского тяжелоатлета обвинили в попытке подкупа допинг-офицера

https://static.news.ru/photo/8b58e61c-c5e3-11eb-b55a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Чумак Фото: dmitryichumak/instagram.com

Специалисты Международного агентства допинг-тестирования (ITA) уличили украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака в попытке уклониться от прохождения тестирования, также его обвинили в попытке подкупа допинг-офицера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

По данным ITA, Чумак использовал либо только пытался использовать запрещённую субстанцию, уклонялся от сдачи пробы, а также фальсифицировал допинг-контроль.

Также обвинения были предъявлены его тренеру — Михаилу Мацехе. Его обвинили в попытке соучастия в нарушении антидопинговых правил.

Обоих обвиняемых отстранили от участия в соревнованиях до завершения расследования.

Ранее сообщалось, что Международные федерации лыжных видов спорта (FIS) и биатлона (IBU) накануне олимпийского сезона ввели частичный запрет на использование содержащих фтор мазей. Европейская комиссия посчитала, что фтор наносит слишком большой вред окружающей среде. Это решение может привести к дополнительным проверкам и дисквалификациям, а эффективность фторовых мазей будет побуждать команды нарушать запрет и, по сути, пользоваться «техническим допингом» для инвентаря.