https://static.news.ru/photo/c1fe4534-9a8e-11eb-8a91-96000091f725_660.jpg Фото: dmitryichumak/instagram.com

В Москве завершился чемпионат Европы по тяжёлой атлетике. В олимпийской весовой категории до 109 кг победу одержал украинец Дмитрий Чумак — свой успех он отметил резонансным постом в Instagram.

Он опубликовал иллюстрацию разрушенной Красной площади и горящего собора Василия Блаженного. Запись он сопроводил текстом песни группы «Ленинград» «Москва», в которой, собственно, и поётся о масштабном пожаре в российской столице. Но на странице украинского атлета эти слова приобретают совсем иной, провокационный характер.

Вчера приснился сон прекрасный // Москва сгорела целиком. // Пожар на площади на Красной, // И тлеет бывший Избирком, — такие строки опубликовал Чумак.

Стоит при этом заметить, что Украина стала триумфатором турнира в Москве. В общем медальном зачёте она заняла первое место — украинские спортсмены выиграли четыре золотые медали и одну бронзовую. Россия оказалась лишь на шестой строчке с одним золотом — также на счету наших атлетов по четыре серебряные и бронзовые награды.

Что касается Дмитрия Чумака, то он стал уже трёхкратным чемпионом Европы. Кроме того, он выигрывал серебро и бронзу мировых первенств.

Как ранее писал NEWS.ru, сенатор Алексей Пушков оценил отношения РФ и Украины и перспективы войны между двумя странами. По его мнению, Киев вряд ли решится на военные действия, но продолжит провоцировать Кремль, поскольку «провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом».