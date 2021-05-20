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Ученица Плющенко сделала аксель в 12 оборотов

14:20, 20 мая 2021
Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Девятилетняя фигуристка Арина Парсегова, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, сумела выполнить аксель в 12 оборотов. Видео с тренировки появилось на странице её наставника в Instagram.

Изначально спортсменка проходила просмотр у Этери Тутберидзе, с которой в итоге проработала несколько месяцев. Затем она продолжила тренировки в «Ангелах Плющенко». Это было связано с пандемией коронавируса. Девочка не могла выйти на лёд на протяжении трёх месяцев. В новой академии она продолжает сотрудничать с Сергеем Розановым.

В пять лет она покорила Интернет после выступления на детском турнире в Воронеже. Во время соревнований в 2017 году из-за плохой работы динамиков музыка часто выключалась, но девочка докатала программу до конца. Спустя два года малышка оказалась в группе Тутберидзе.

Ранее Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, сообщил о завершении учебного года. На фотографии, опубликованной на странице в Instagram, фигурист попрощался со школой и с первым классом.

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