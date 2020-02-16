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Победителя Олимпийских игр 2014 года в эстафете российского биатлониста Дмитрия Малышко посещали мысли о том, что у спортсменов могут отобрать медали.

Буду лукавить, если скажу, что никогда не было мыслей о том, что история с лишением сочинских медалей рано или поздно коснётся нашей эстафетной четвёрки, — написал Малышко в своём Instagram.

Он отметил, что не удивлён такому исходу, а медали отбирают без доказательств. Малышко подчеркнул, что верит Евгению Устюгову и надеется на восстановление справедливости.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.

Вместе с Устюговым лишатся медалей биатлонисты Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин.