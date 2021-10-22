Травма не проблема: как Трусова привела в восторг американцев

Первый этап серии Гран-при подошёл к концу. Несмотря на все сложности, которые предшествовали этому турниру, Александра Трусова уверенно обошла всех своих конкуренток. Позади оставались одногруппница Дарья Усачёва и кореянка Ю Ён. Подводим итоги Skate America.

Сюрприз из Кореи

Компания у российских фигуристок в последней разминке собралась неплохая. Две интересные и перспективные корейские фигуристки Ким Йе Лим и Ю Ён, японка Кариоки Сакамото. Учитывая плотность в турнирной таблице по итогам короткой программы, каждая из них так или иначе могла претендовать на пьедестал. И если Ким Йе Лим из этой борьбы выбыла сразу (уж очень много было помарок в её прокате), то две остальные фигуристки проявили себя весьма достойно.

Начнём с Ю Ён. Кореянка наряду с Трусовой ни много ни мало стала единственной фигуристкой, которая исполнила элемент ультра-си на турнире (в женских соревнованиях). Ю Ён ещё в короткой программе пошла на тройной аксель, но тогда она этот элемент сорвала. Реабилитироваться удалось уже на следующий денб. Кореянка приземлила аксель в три с половиной оборота в произвольной программе. Да, на прыжке был зафиксирован небольшой недокрут, но уже сам факт, что она смогла его исполнить, вызывал приятное впечатление. В итоге за свой чувственный и эмоциональный прокат Ю получила высокие 146,24 балла. Эта оценка позволила ей на длительное время задержаться во главе турнирной таблицы.

Следом за Ю выступала японка Сакамото. В её арсенале не было элементов ультра-си, однако ей всё равно удалось утроить перформанс на льду. Мощное, уверенное и порывистое катание явно впечатлило судей. Они поставили японке 144,77 балла за произвольную программу. Разница между кореянкой и японкой в итоге оказалось крошечной — всего лишь один балл. Немного не хватило Сакамото.

Синицына в топ-5

Россиянка Ксения Синицына после короткой программы опережала обеих иностранных фигуристок. Однако, чтобы сохранить за собой место в тройке лидеров после таких мощных прокатов оппоненток, ей необходимо было прыгнуть выше головы. Этого сделать, к сожалению, не удалось. Хотя техническая часть в программе под композиции из сериала «Ход королевы» была исполнена чисто, не было в этом прокате той лёгкости, что мы наблюдали в «Колыбельной». Долгие заходы на прыжки, тяжёлые приземления. Да и в целом фигуристка выглядела довольно напряжённой на протяжении всего номера. Она смогла успокоиться и раскрыться по-настоящему только на дорожке шагов. Там она задала жару.

В итоге судьи оценили её прокат на 134,25 балла. Этой оценки ожидаемо оказалось недостаточно, чтобы опередить кореянку и японку. Как следствие, Синицына только пятая на Гран-при США. Но и это очень хороший и достойный результат. Несмотря на длительный перерыв, вызванный травмой (Ксения не выступала почти полтора года), она достойно бьётся с сильнейшими фигуристками мира.

Усачёва сама не своя

Есть подозрения, что мы сглазили Усачёву постоянными разговорами о её стабильности. В произвольной на Skate America Дашу было не узнать. И если первую часть программы она выполнила отлично, то под самый конец решила подкинуть себе несколько препятствий. Из-за степ-аута на флипе она сорвала каскад. Затем фигуристка предприняла попытку прицепить каскад к следующему прыжку, однако вместо тройного тулупа добавила только двойной. Даша во время проката аж поморщилась из-за неудавшегося каскада.

Ошибки, как несложно догадаться, сказались на результате. Усачёва получила за произвольную только четвёртую оценку среди всех участниц. Благо после короткой программы за ней было преимущество в пять баллов. Оно-то и позволило фигуристке сохранить итоговое второе место. Хороший результат, но Даша способна на более уверенные и качественные прокаты.

И с травмой, и без — лучшая

Травма Трусовой стала чуть ли не главным сюжетом Гран-при в США. После подвига в короткой программе было интересно, что сможет показать Русская Ракета в произвольной, хватит ли у неё вообще сил на «произволку». Чтобы особо не рисковать здоровьем Саши, тренерский штаб максимально упростили контент фигуристке. Ещё до старта второго соревновательного дня было объявлено, что Трусова исполнит только один четверной прыжок. Такого контента не было у Саши с юниорских выступлений.

Несмотря на все опасения, с «Круэллой» в упрощённом варианте Трусова тоже справилась. Единственным квадом в этой программе стал любимый четверной лутц. Конечно, номер был исполнен не на таком же кураже, как во время контрольных прокатов в Челябинске. Однако американская публика всё равно осталась довольна. Болельщики стоя рукоплескали фигуристке. 154,68 балла за произвольную и 232,27 балла в сумме за две программы: Трусова с большим отрывом обошла всех соперниц. И никакая травма ей не помешала.

P. S. Остаётся надеяться, что Саша в ближайшее время полностью восстановится. В противном случае ей очень сложно будет тягаться с соотечественницами на более ответственных стартах.