Тотальное разоружение армии: ЦСКА слил «Химкам»

Баскетбольный клуб «Химки» принял московский ЦСКА на своей площадке в матче Единой лиги ВТБ. К главному дерби обе команды подошли в нестандартной роли. Хозяева — занимая девятое место — непривычная история для подмосковного коллектива, который в сезоне-2019/20 лидировал в российском чемпионате. Да и для «армейцев» ситуация сложилась довольно неожиданно — чемпионат России команда Димитриса Итудиса начала с поражения «Парме». NEWS.ru рассказывает, в каком состоянии коллективы встретили друг друга и чем всё это закончилось.

Удивительно, как складывается текущий сезон. Помните ли вы, когда подмосковные «Химки» шли за пределами зоны плей-офф? А можете воссоздать момент в голове, чтобы у «армейцев» была короткая скамейка? Сложно? Понимаю. Но зато теперь вы точно сможете ответить на этот вопрос.

Команда Римаса Куртинайтиса, конечно, вообще пока показывает ошеломляющие (в самом плохом смысле) результаты. До матча с ЦСКА химчане провели шесть игр, из которых выиграли только две. Понятно, что в первую очередь это связано с травмами и коронавирусом, которые очень сильно подкосили клуб. К встрече с «красно-синими» в строй подмосковного коллектива вернулись почти все из пострадавших, кроме Стефана Йовича, Девина Букера. До этого же Куртинайтис выпускал сплошную молодёжь.

ЦСКА же, напротив, кажется, впервые с начала чемпионата появился на паркете всем составом, который, кстати, также пополнили молодые ребята. Димитрис Итудис, наконец, стал давать возможность проявлять себя Андрею Лопатину и Александру Хоменко, а тут недавно ещё и Юрий Умрихин из второй команды появился. В этот раз последнего не было, но и без участия 21-летнего разыгрывающего ЦСКА ничего не потерял. Да и Хоменко с Лопатиным так и остались на скамейке запасных.

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За несколько дней до дерби обе команды отличились в Евролиге. «Химки» уступили на выезде турецкому «Фенербахче» (71:83), допустив целых 19 потерь. А вот ЦСКА, напротив, не дал шанса «Панатинаикосу» (89:83). Правда, несмотря на такие разные исходы на европейской арене, во внутреннем чемпионате начали встречу обе команды довольно вяло. В итоге инициативой всё-таки удалось завладеть хозяевам, но «армейцы» быстро доказали, что приехали явно не за поражением. Тем не менее сказать, что мяч летел в сетку, абсолютно нельзя. Первую половину десятиминутки коллективы то и дело не отличались точными попаданиями, но после перерыва ситуация частично изменилась. Ребята немного разыгрались, провели четверть равно (23:23), но ЦСКА за счёт нескольких успешных попаданий ранее повёл. По итогу половины игры на табло красовались 35:41.

Вторая половина игры началась с активной борьбы: после свистка «армейцы» буквально полетели вперёд, но защитник Майк Джеймс упустил момент увеличить отрыв. А как известно, если не забиваешь ты, то забивают тебе. И как бы капитан гостей Никита Курбанов не пытался вытащить мяч из-под сетки, попытка оказалась тщетной. Зато потом около пяти минут последовали неудачи с обеих сторон — удивительно, но никто не мог реализовать моменты. И именно подмосковная команда разорвала этот порочный круг. Это помогло — за минуту до окончания четверти счёт на табло был 56:55 в пользу команды Римаса Куртинайтиса. И никак не изменился после свистка.

Последняя десятиминутка выдалась ещё хуже предыдущих. «Химки», почувствовав, что ЦСКА заметно выдохся, двинули вперёд, да так, что за три минуты до окончания матча были впереди на десять очков (77:67). Единственное, что порадовало — концовка. Она была настолько яркой, что затмила предыдущие 38 минут. Соперники то и дело обменивались штрафными ударами, Джеймс злился, а Швед пробивал мимо. За 18 секунд до конца встречи огня поддал Торнике Шенгелия, который казался максимально спокойным на протяжении всего матча. Но даже это не спасло гостей от поражения. Забавно, «красно-синие» владели инициативой и бездушно в итоге её отдали, полностью провалив последние 15 минут. Как итог: в третьей четверти хозяева выиграли с разницей в семь очков (21:14), в четвёртой — в семь (30:23). Общий счёт 86:78, и практически полное разочарование от увиденного.

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От дерби всегда ждёшь большего. Да, победитель есть, но игра настолько выглядела уныло, будто мы посмотрели товарищескую встречу, а не игру непримиримых соперников. Главная звезда «Химок» Алексей Швед набрал лишь семь очков и нанёс только два удара с поля из 12 (!) точно. И можно было бы говорить о подборах и передачах, но в первом и втором случаях — всего четыре. Грустно, очень грустно.

Главный тренер победителей Римас Куртинайтис после игры признался, что очень рад результату.

Очень рад, что выиграли, потому что мы победили у чемпиона Евролиги. Это очень хорошая победа, она нужна была, как кислород. На данный момент у нас большие проблемы с этим. Скажем, мы не в полном порядке после болезней. Рад, что играли так, как хочется, сделали всего лишь восемь ошибок. Искали слабые стороны в защите ЦСКА и через них били. Конечно, матч не так сложился, как я думал. Но мы вернулись в свой баскетбол, стиль, забили 17 очков с быстрого отрыва. Пусть мы и проиграли подбор, но контролировали ход встречи, — сказал Куртинайтис на пресс-конференции.

А вот наставника «красно-синих» пришлось ждать почти 50 минут.

Мы сыграли не на нашем уровне. «Химки» использовали свои шансы. Мы постоянно лидировали по ходу первой половины, говорили, в чём хотели добавить, но в итоге сыграли плохо, — лаконично отреагировал Димитрис Итудис.