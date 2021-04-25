Тихонов: американцы — одна из главных бед на земном шаре

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, лучший биатлонист ХХ века, бывший президент Союза биатлонистов России и доверенное лицо Владимира Путина в 2000 году Александр Тихонов сейчас живёт в Белоруссии и в Москве уже редкий гость. В эксклюзивном интервью NEWS.ru прославленный спортсмен подвёл итоги очередного сезона, рассказал о жизни в Минске, патриотизме, сменяемости власти и причинах многолетнего провала россиян в биатлоне.

«Пока не будет дисциплины, не будет и результата»

— Александр Иванович, расскажите, что за награду вы получили в прошлом месяце?



— В Санкт-Петербурге я был награждён вместе с достойнейшими людьми премией Людвига Нобеля. Я этим горжусь. Многие мне говорят, что это же не знаменитая Нобелевская премия с миллионом долларов, но если бы меня на неё номинировали, я бы отказался по одной простой причине. Когда экс-президенту США Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию мира, это дискредитировало всю эту премию. Американцы являются одной из главных причин всех бед на земном шаре.

— Какими вы видите итоги прошедшего биатлонного сезона?



— Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сказал, что не считает этот сезон провальным, но я не знаю, какой тогда сезон можно назвать провальным. Могу рассказать только о реакции биатлонных профессионалов и тренеров, с которыми я общаюсь. Ни одного доброго слова в адрес СБР, его президента, спортсменов и тренеров я от них не слышал. Какие-то отдельные всплески были, но не более того. У нашего поколения тоже был провальный чемпионат мира 1978 года, когда нас замазали так, что мы приехали домой без единой медали и с четвёртым местом в эстафете. Там причина была понятна, а до и после мы выигрывали всё подряд. Поэтому я считаю, что люди, которые не потеряли достоинство, совесть, честь, чувство патриотизма и любовь к биатлону, должны были подать в отставку.

— В чём основные причины такого провала?



— Я разговаривал с некоторыми спортсменами. Они просто боятся высказать своё мнение о том, что происходит, а результаты говорят сами за себя. Иван Крылов писал: «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт». Тут именно такая ситуация. Один тренируется там, другой там. Эта тема уже надоела всем. Спорт не приносит материальных благ, мы сидим на шее у народа. Спортсмены должны это понимать в первую очередь. Обратите внимание, во всех их интервью хи-хи да ха-ха. Проиграли — улыбаются. Это что такое? Рассуждают — это я хочу, это не хочу. В нашей команде такого не было. Не хочешь? Домой за свой счёт и отбор на общих основаниях. Пока у нас не будет дисциплины в тренировочном процессе, не будет и результата.

— Майгуров согласен с вами насчёт самоподготовки и считает, что только Александр Логинов заслужил индивидуальный подход. На ваш взгляд, удастся ли президенту СБР наладить дисциплину, и как оцените его решение сохранить старших тренеров?

Александр Тихонов/facebook.com Александр Тихонов/facebook.com



— Я не вижу ни одной кандидатуры, которая могла бы возглавить команду и достойно провести весь сезон. Я не доверяю этому тренерскому составу и руководству СБР, начиная с Майгурова. Там ещё проявляет себя такая фигура, как Алексей Нуждов. Самый главный специалист. Большего интригана найти невозможно. То он с Владимиром Драчёвым, то за Майгурова, а теперь я не ошибусь, если предположу, что он будет плести интриги с Дмитрием Губерниевым и подбивать к тому, чтобы на следующий год избраться президентом СБР.

Вы подумайте своей головой и не беритесь за то, чего не знаете. Господин Нуждов, вы позорите погоны. Это я вам как офицер говорю. Зачем вы лезете в профессиональный биатлон? Занимайтесь у себя в деревне детским спортом. Уже вся страна знает про ваши никому не нужные интриги. Обращаюсь к руководству Минспорта и олимпийского комитета, президенту страны, как доверенное лицо Владимира Владимировича Путина в первую президентскую кампанию, с просьбой навести порядок в спорте.

Спорт высших достижений — лицо любого государства. Только Советский Союз и Россия составляли конкуренцию Америке в летних видах спорта и норвежцам — в зимних. А теперь где мы? Скоро будет 13 лет, как ушла наша команда, но все мои пророчества сбылись. Спасибо Александру Касперовичу и Александру Кравцову, что поддержали в трудный момент Александра Логинова, и хоть одна золотая медаль у нас «родилась» за это время.

В этом же сезоне Губерниев угадал с прогнозом, если все промажут, то мы будем с медалью. Так и случилось в мужской эстафете. При нормальной подготовке, при нормальных объёмах скоростно-силовой работы и мужская, и женская сборные могут выступать намного лучше. Если ничего не изменится, то на Олимпиаде ждать нечего. Как сказал Александр Лукашенко: «Если вы не уверены, что привезёте хоть какие-то медали, то вам туда нечего и ехать».

Более безголового руководства — Майгуров, Владимир Барнашов, Александр Пак, Нуждов — представить себе сложно. Хуже них был только Драчёв. Это была моя вина, и я сто раз за него извинялся. Валерий Польховский говорит: «Проведём анализ». Может, их действительно всех на анализы отправить?

— Польховскому хотя бы хватило мужества подать в отставку.



— Валерий Николаевич — особая «устрица», у которой честь и совесть давно отсутствуют. Я остаюсь верен себе и всегда констатирую факты. Вы вспомните историю и сравните, сколько выиграло наше поколение биатлонистов: Виктор Маматов, Ринат Сафин, Иван Бяков, Николай Круглов, Александр Ушаков, Геннадий Ковалёв. Медали просто сыпались, и что мы имеем сейчас?

«Критикуют Тихонова, а не ублюдков, которые за 13 лет развалили биатлон»

— Прошлого в одно мгновение не вернёшь, но какая работа должна быть проделана сейчас, чтобы постепенно начать возвращать утраченные позиции?



— Хоть про Леонида Гурьева говорят разное, но я бы вернул этого тренера. Это человек слова и дела. Сказал, что вот такие объёмы и задачи, все выполняют. Если сбор начинается с первого числа, то, значит, первого числа все должны быть на месте. Если спортсмена нет, то гнать его поганой метлой, и пусть отбирается в команду на общих основаниях. Я бы и на месте спонсоров Матвею Елисееву и прочим не давал ни копейки, пока они не будут выполнять все задачи, поставленные Союзом биатлонистов России.

Мы теряем не только спорт высших достижений, но и инфраструктуру. Разве такими как сейчас были комплекс и стрельбище в Ханты-Мансийске, когда там проводили Кубок мира? Мне не нравится, когда некоторые руководители регионов стоят рядом с Майгуровым. Я бы на месте губернаторов его близко не подпускал, зная его недалёкое прошлое. Ведь дошло до того, что никто не хочет ни возглавлять федерацию, ни работать. Причина того, почему они все держатся за свои места, в том, что они больше ни на что не способны ни в бизнесе, ни в политике, нигде. Да ещё с такими результатами не постыдились прибавить себе зарплаты. Вас надо заставлять траншеи копать и деревья сажать, чтобы была хоть какая-то польза.

— В кого из спортсменов вы верите в олимпийском сезоне?



— Выступать лучше могут почти все. Не буду кого-то выделять. Почему Логинов в прошлом сезоне показывал результаты, а сейчас перестал. Замастерился? Нет рядом твёрдой руки? Я бы во главе сборной поставил Гурьева, так как он сторонник дисциплины.

— Как сейчас обстановка в Белоруссии? Насколько сильно недавние политические события отразились на жизни страны?



— Я бы не хотел касаться политики, но сегодня я не чувствую никаких волнений в стране. Есть отдельные всплески. И потом всё познаётся в сравнении. Я недавно был на Украине, где богатейшая земля и природные возможности, но в стране уничтожены все предприятия. Украина занимает первое место по сдаче металлолома. Я удивляюсь, во что превратилась эта прекрасная страна с трудолюбивым народом. В Киеве нормально можно проехать только по центральной части города, а другие дороги выглядят так, как будто мы едем по разбомбленной Сирии.

В Белоруссии такое сложно представить. Трудовые коллективы заводов поняли, что если они остановят производство, это будет катастрофа. Рынок будет занят в один момент, если прекратится производство автобусов, тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники. Начнётся массовое закрытие предприятий, безработица и обнищание. Надо сказать спасибо президенту Белоруссии за то, что удержали страну от этой катастрофы. Белоруссия — это не Россия, где 47% мировых запасов недр. Все иностранцы и россияне не могут понять, откуда в Минске такая чистота и порядок. Я живу и наслаждаюсь жизнью, но при этом остаюсь россиянином, верным своей Родине.

— Что важнее — сменяемость власти или стабильность экономики? Последняя ведь тоже не вечна, так как не вечен и президент Лукашенко. Когда-то же ему придётся уйти?

Александр Тихонов/facebook.com Александр Тихонов/facebook.com



— Многие страны на постсоветском пространстве — Украина, Армения, Грузия, Киргизия, в Европе — Сербия — постоянно меняют своих президентов, но жизнь народа от этого лучше не становится, потому что меняют шило на мыло. Я был в Грузии. Гордиться они могут тем, что лучше них никто на всём земном шаре не сможет принимать друзей. Но обнищание страны дикое. Я проехал от Тбилиси до Бакуриани, где много лет тренировался, съездил в Алазанскую долину. Природа там красивейшая, но надо бы и о народе подумать. России это тоже касается. При наших богатствах пенсия в семь-восемь тысяч рублей — никуда не годится. 70% деревень исчезли с лица земли. Там похоронены наши бойцы, наши деды и прадеды. Эти могилы мать-природа сравняла уже с землёй, а к ним никто не придёт. Не надо становиться Иванами, не помнящими родства.

Я был и остаюсь патриотом, не боюсь ничего. Мне идёт 75-й год, у меня за плечами богатая и насыщенная жизнь. Назовите мне ещё одного многократного олимпийского чемпиона в нашей стране, кто бы занимался производством, имел лучший в то время конно-спортивный клуб, 12 лет проводил бальные и спортивные танцы, проводил десятки соревнований по биатлону. Чем я только ни занимался, и всё удавалось: хлебопечение, животноводство, растениеводство.

Кто-нибудь это делал? Кто-нибудь тратил свои личные заработанные деньги, нигде не украденные, на федерацию в течение 13 лет? Всё было здорово, медалей навалом, но критиковали Тихонова больше всех. Я ушёл, и мы больше 10 лет имеем полный провал, но опять критикуют Тихонова, а не ублюдков, которые за 13 лет развалили биатлон. Минимум до 2027 года у нас не будет соревнований, а за это время комплексы придут в негодность.

— А вы не задумывались, почему именно вас так серьёзно критикуют?



— У меня дважды были очень серьёзные шансы стать президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Это было надо не мне, а России, но такие интриганы, как Вадим Мелихов, Геннадий Раменский помешали мне это сделать. У нас была шикарная возможность руководить мировым биатлоном, но Мелихов решил поддержать Яниса Водичара. Вот такие люди — лжепатриоты, а не Тихонов, который говорит пусть кому-то неприятную, но правду. Я отдал вам власть, отдал лучшую федерацию, но во что вы её превратили?

Когда я пришёл в биатлон, Мелихов сидел с портфелем и связкой папок: «Ты же меня выгонишь?» — спросил он. Очень жаль, что тогда я его не выгнал, всё было бы по-другому. Теперь пришло время собирать портфель и Мелихову, и Барнашову, и Паку с Нуждовым. В каких регионах побывал помощник президента Барнашов и какие вопросы решил? Где спонсоры СБР? Я в регионы ездил по делам, занимался строительством комплексов, не спал сутками, уговаривал и находил деньги для строительства и реконструкции, проводил соревнования на самом высоком уровне. Камчадалы говорили: «У нас два праздника в жизни: Новый год и биатлон».

Четыре года подряд там проходили международные соревнования с участием представителей 24 стран. Местные власти ничем не помогали и организовывали всё хреново. Я под проливным дождём с полупьяными грузчиками разгружал два самолёта. Сейчас я заслужил право жить там, где мне комфортно. Я же не в Лондон, как некоторые олигархи, уехал, а в союзное государство. Так что проблемы российского биатлона не в Тихонове, а в том, что у нас дерипасок слишком много.

— Какие у вас сейчас отношения с Губерниевым и телеканалом «Матч ТВ»?



— Слишком много чести уделять и тому, и другому много внимания. Я просто хочу их простить за безграмотность и серость. Больше в их адрес мне сказать нечего.