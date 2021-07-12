«Такого нет ни в одной стране мира»: Тихонов «наехал» на Губерниева

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева после неудачного выступления мужской сборной России в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, передаёт Metaratings.ru.

Губерниев уже после таких результатов выкручивается как под вилами. Ну говори уж как есть. Ты ж у нас кит, знаешь всё лучше всех. У тебя очень серьёзное спортивное прошлое — третий разряд по гребле на моторной лодке без вёсел. Поэтому он собирает всё в кучу — и наших, и ваших, обсуждает личную жизнь каждого. Такого комментатора нет ни в одной стране мира, — сказал Тихонов.

Эти слова были реакцией на заявление Губерниева, который вызвался бежать эстафету самостоятельно.

На этапе Кубка мира в Рупольдинге сборная России в спринте показала неудачный результат: Максим Цветков занял 21-е место, Даниил Серохвостов — 23-е, а остальные — за пределами топ-30. Из-за этого Россия потеряла шансы попасть в топ-3 рейтинга сборных, который даёт максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине. На Олимпиаду поедут только пятеро российских биатлонистов.

13 января Тихонов допустил, что на ближайшем собрании Союза биатлонистов России (СБР) могут отправить в отставку старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова, так как тот «любит выпивать».