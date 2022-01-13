«Любит выпивать»: Тихонов о возможной отставке тренера сборной по биатлону

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов допустил, что на ближайшем собрании Союза биатлонистов России (СБР) могут отправить в отставку старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова из-за нарушения режима. По сведениям бывшего биатлониста, у наставника есть проблемы с алкоголем, сообщает Sport24.

До меня доходили слухи, что Шашилов любит выпивать и всё прочее. <...> Вполне могу поверить в такой расклад, что Шашилова сейчас отправят в отставку. Но это удел СБР, решать им. В любом случае видно, что команду штормит — то вверх то вниз, — сказал Тихонов.

Шашилов был назначен старшим тренером женской сборной России в мае 2020 года. В Кубке наций команда располагается на третьем месте. Заседание СБР запланировано на 16 января.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров сообщил, что главная задача сборной России по биатлону на предстоящем этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге — завоевать максимальную олимпийскую квоту. По его словам, также важно проверить того или иного спортсмена на определённой дистанции.